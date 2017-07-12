İddia: Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 8 Yolda
İddialar doğruysa Nokia tutkunları için heyecan verici aylar önümüzde olabilir!
Nokia'yı yeniden diriltme görevini şimdiye kadar başarıyla sürdüren HMD Global, iddialar doğruysa yakında birkaç yeni Nokia daha tanıtabilir.
Android Headlines'ın Mobiili.fi'ye dayandırdığı habere göre HMD Global'in pazarlama direktörü Pekka Rantala, bir röportajında yolda olan bazı telefonlardan bahsetti. Röportaja göre firma önümüzdeki aylarda Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 8'i tanıtacak.
Bunlar eğer doğruysa yılsonundan önce Nokia'nın yeni telefonlarıyla tanışacağız demektir. Söylentilere her zaman olduğu gibi bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var ancak söylenenler doğru çıkarsa 2017, Nokia sevenler için heyecanlı bir yıla dönüşebilir.
Zeynel A. Öztürk
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