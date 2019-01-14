İddiaya Göre 2019'da Üç Yeni iPhone Çıkacak
Apple, yeni bir iddiaya göre bu sene üç farklı iPhone modeli tanıtmak istiyor!
Yeni bir iddiaya göre 2019'da üç farklı Apple iPhone göreceğiz. Wall Street Journal, 2019'da çıkacak modellerin beğenilen iPhone XR'nin devamı olacak bir model olacağını söylüyor.
En üst seviye model, üç arka kamerayla gelirken diğer modeller, Wall Street Journal'a göre çift arka kamerayla gelecekler. Apple, en ucuz model olan iPhone XR'de LCD ekrana yer verecek. Bunun nedeni, telefonun üretim sürecinde olması ve planları şu an değiştirmenin zor olması.
Wall Street Journal'a göre Apple, 2020'de tamamen OLED ekrana geçebilir. Ancak benzer bir iddiayı daha önce de duymuştuk. Apple, yeni iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Firma kasımın sonunda yaptığı bir açıklamada iPhone XR'nin en çok satan iPhone modeli olduğunu söylemişti.
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