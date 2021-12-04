İddiaya Göre Apple, iPhone 13'e Talebin Çok Az Olduğunu Kabul Etti!

Apple'ın, iş ortaklarına iPhone 13'e olan talebin çok fazla düştüğünü söylediği iddia ediliyor. Bu da şirketin, çip sıkıntısı nedeniyle yaşadığı üretim zorluklarının son kullanıcıya yansımadığı anlamına geliyor!

Apple, iPhone 13 Talebinin Düştüğünü Kabul Etti!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
iPod'un Babası Bombaladı: "Günümüzde Tüm Ürünler Yanlış Tasarlanıyor"
iPhone SE3 Sürpriz Yapabilir: Beklenenden Erken Gelirse Şaşırmayın!
Monster Abra A7 V11.4 İncelemesi
Türklere ait 184.252 Adet Kart Bilgisi Satılıyor
Galaxy Watch Modelleri İçin Yeni Özellikler Geldi!

 

 