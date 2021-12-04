İddiaya Göre Apple, iPhone 13'e Talebin Çok Az Olduğunu Kabul Etti!

Apple'ın, iş ortaklarına iPhone 13'e olan talebin çok fazla düştüğünü söylediği iddia ediliyor. Bu da şirketin, çip sıkıntısı nedeniyle yaşadığı üretim zorluklarının son kullanıcıya yansımadığı anlamına geliyor!