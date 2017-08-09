İddiaya Göre Apple, Touch ID'de Pes Etti!

Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 8'e eklemek istediği bu özellik konusunda, en azından 1 yıl için pes etti!

İddiaya Göre Apple, Touch ID'de Pes Etti!

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