İddiaya Göre Apple, Touch ID'de Pes Etti!
Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 8'e eklemek istediği bu özellik konusunda, en azından 1 yıl için pes etti!
Apple'ın parmak izi sensörünü iPhone 8'in ekranının altına koyup koymayacağı, son ayların en çok konuşulan teknoloji konularından biri oldu. Ancak artık Eylül'e çok yaklaştık ve Apple fazlasıyla geç kalmış olabilir. Zaten gelen sızıntılar da aynı şeyi söylüyor.
İsmini pek çok kez duyduğumuz KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, bu işi seneye bırakma kararı aldı. Kuo, bu iddiasını bir yatırımcı notuna dayandırıyor ancak Apple'ın Touch ID'yi ekranın altına koymama kararını tam olarak ne zaman aldığı bilinmiyor. Bazı dedikodular, iPhone 8'in bu teknolojiyi mümkün hale getirmek için inceltilmiş cam kullanacağını veya cam üzerinde gözenekler açacağını söylemişti ancak firma yenilgiyi kabul etmiş görünüyor.
iPhone 8'in parmak izi sensörünün nerede duracağı hala belli değil. Haziran'da gelen bir iddiaya göre Touch ID, güç düğmesine entegre edilecekti. Parmak izi sensörünün yan tarafta olması, arkada olmasından belki de daha iyi çünkü kullanmak için telefonunuzu yerinden kaldırmanız gerekmiyor. Ancak son sızıntılar, sensörün arkada olacağını gösteriyor.
Apple'ın parmak izine alternatif olarak yüz tanıma işlevini kullanması muhtemel. Dedikoduların da desteklediği üç boyutlu yüz tarama sayesinde telefonunuzun kilidini açmak için ona bakmanız bile gerekmeyebilir.
Zeynel A. Öztürk
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