İdeal Dizüstü Bilgisayarı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Pandemi döneminde dizüstü bilgisayarlara duyulan ihtiyaç artarken, kısa süre önce yeni modellerini tanıtan Acer, yeni bir cihaz satın almak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri ve satın alma ipuçlarını paylaştı.