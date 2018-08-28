IFA 2018'de Neler Olacak?

Bu hafta başlayacak olan dev teknoloji fuarı IFA 2018'de bizi neler bekliyor; hangi firma ne tanıtabilir? İşte beklentiler...

IFA 2018'de Neler Olacak?
Berlin'de 31 Ağustos – 5 Eylül arasında düzenlenecek

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