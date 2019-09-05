IFA 2019'a Intel Damgası
Kapılarını açan dev etkinlik IFA 2019'da tanıtılacak bazı bilgisayarlarda, Intel'in yeni nesil işlemcileri ve yeni logosu bulunacak!
Berlin'de gerçekleşen IFA 2019'da Intel, PC'lerde gelecek evrimi yönlendiren mobil bilgi işlemdeki yeni gelişmeleri sergiliyor. Şirket, kod adı Project Athena olan inovasyon programınca tasdiklenen yeni dizüstü bilgisayarların detaylarını ve Intel'in dizüstü bilgisayarlardaki tedarikçi parçaların düşük güçte optimizasyonunu ve performansını destekleyen Open Labs ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.
Hafta boyunca, Acer, Asus, Lenovo, MSI ve Razer'ın yepyeni 10. Nesil Intel Core işlemcili dizüstü bilgisayarları tanıtılacak. 10. Nesil Intel Core ailesi bir dizi mobil PC işlemci içeriyor. Bu işlemciler ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarla 2'si 1 arada bilgisayarlarda gelecek nesil grafiklerden ve yeni Yapay Zeka özelliklerinden zorlu çok katmanlı iş yükleri için gereken performans ölçeklendirmeye kadar birçok konuda mümkün olanı yeniden tanımlıyor.
Intel'in Müşteri Bilgi İşlem Grubu Mobil Müşteri Platformları'ndan Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Walker açıklamasında, "Intel'in benzersiz öncü IP ve teknolojilerinden oluşan portföyü, Project Athena ile ekosistemde öncülüğünü yaptığımız geniş ölçekli inovasyonlar ve iş ortaklarımızla yaptığımız ortak mühendislik çalışmaları ile gelecek nesil dizüstü deneyimlerini hayata geçiriyoruz. Dizüstü bilgisayarlardaki inovasyonları bir sonraki çağa taşımak için ortak çalışmaların yapıldığı bu dönem PC'ler için oldukça heyecan verici bir dönem." dedi.
Project Athena Tasdikli Yeni Dizüstü Bilgisayarlar
Intel'in Orijinal Malzeme Üreticisi iş ortakları da Project Athena inovasyon programının standart olarak belirlediği hedef teknik özelliklere ve temel deneyim göstergelerine uyumlu yeni dizüstü konfigürasyonlarını duyuracak. Project Athena Programı kapsamında yer alan ürünler: Dell Inspiron 14 5000, Dell Latitude 7400 2-in-1, Dell XPS 13 2-in-1, HP EliteBook x360 1040, HP EliteBook x360 1030 G4, HP EliteBook x360 830 ve Lenovo ThinkPad X1 Carbon.
Ağustos ayında açıklandığı gibi Project Athena tasdikli dizüstü bilgisayarlarda "Mobil Performans için Tasarlandı" ibaresi yazılı bir özel logo yer alacak ve bu dizüstü bilgisayarların ürün pazarlama çalışmaları Intel ve iş ortaklarınca desteklenecek. Bu yılbaşı döneminde bu logoyu taşıyan ürünler perakende satış noktalarından ve PC üreticilerinin internet satış sitelerinden satın alınabilecek.
Dizüstü Parçaları Intel'in Açık Laboratuvarlarında Optimize Ediliyor
Bu sene Taipei, Şangay, Folsom ve Kaliforniya'da açılan Intel'in Açık Laboratuvarları Project Athena programı kapsamında yer alan dizüstü bilgisayarlardaki tedarikçi parçalarının düşük güçte optimizasyonunu ve performansını destekliyor. Haziran ayında açılmasından bu yana 20'den fazla dizüstü bilgisayar parçasının düşük güç optimizasyonu tasdik edildi. Intel, parça değerlendirme ve tasdiki çalışmalarının kapsamını genişletmek için sektörle çalışmaya devam ediyor.
Tasdiklenen parçalar arasında cihazın performansı ve enerji tüketimi üzerinde genellikle büyük etkisi olan katı hal sürücüler, dokunmatik kontrol birimleri, yerleşik kontrol birimleri ve ekranlar yer alıyor. Açık Laboratuvarlarda tedarikçi parçalarının değerlendirilmesi, ayarlanması ve uyumluluğunun sağlanması Intel'in Project Athena vizyonunu hayata geçirmesinde etkili olacak. Tasdiklenen optimize edilmiş parçaların bir listesi orijinal malzeme üreticilerinin kullanımına hazır olacak. Bu liste orijinal malzeme üreticilerinin bir sonraki ürün geliştirme döngüleri için referans olarak kullanılabilecek.
Bundan Sonra Ne Olacak
Ekosistemi ile inovasyonları daha da ileriye taşımaya yönelik uzun vadeli taahhüdünün bir parçası olarak Intel'e programla ilgili içgörülerin paylaşılacağı ve gelecek için planlanan inovasyon çalışmalarının tartışılacağı Ekosistem Sempozyumları'nda PC sektörünün 800'den fazla üyesi katılacak. Sempozyumlar 5-6 Eylül'de Taipei ve Tayvan'da, 9-10 Eylül'de Şangay Çin'de gerçekleşecek.
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