iFixit, iPhone 13 Pro'yu Parçalarına Ayırdı, Bakın İçinden Neler Çıktı...

iFixit raporlarına göre, iPhone 13 Pro'nun içinde birtakım değişiklikler göze çarpıyor. iPhone 13 Pro'ya puanı ise 10 üzerinden 5!

  • Ercan Uğurlu
iFixit, iPhone 13 Pro'yu Parçalarına Ayırdı

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