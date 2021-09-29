iFixit, iPhone 13 Pro'yu Parçalarına Ayırdı, Bakın İçinden Neler Çıktı...

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone serisini tanıtmıştı. Tanıtımın ardından şimdi test cihazlarını paylaşmaya başlayan Apple, iFixit'in raporundan ise pek memnun kalmayacak gibi görünüyor.
Daha önceki akıllı telefonlar gibi iPhone 13 Pro'yu da parçalarına ayıran ve iç tasarımı ile tamir edilebilirlik seviyesini ölçümleyen iFixit, iPhone 13 Pro'ya 10 üzerinden yalnızca 5 puan vermiş. İFixit'e göre iPhone 13 Pro'nun içindeki bazı bileşenlerin yeri iPhone 12 Pro'ya göre değiştirilmiş ve bunların bazısı sonuca olumlu katkı sağlarken bazısı ise puanı düşürmüş.
iPhone 13 Pro'da kulaklık hoparlörünün, selef modele göre yerinin değiştirildiğini, ancak bunun kulaklık değişimini kolaylaştırmadığını söyleyen iFixit ekibi, yeni telefonda L şeklinde daha büyük bir bataryanın kullanıldığını ve bununla beraber 120Hz'lik ekran için gerekli pil desteğinin sağlandığını da açıklamış.
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Yine iPhone 13 Pro'nun içindeki çok sayıda vidanın, cihazın suya geçirmezlik özelliğinden kaynaklı sorunların onarımını zorlaştırdığını raporuna not eden iFixit, özellikle telefonun arka camının değiştirilmesinin hala kolay olmadığının da altını çizmiş.
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