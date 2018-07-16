iFixit, MacBook Klavyesinde Bir "Koruyucu" Buldu!
Yeni MacBook'ların klavyesi, bu değişiklik sayesinde sıkça şikayet edilen bir sorunu çözebilir!
Apple bilgisayar meraklılarının en yeni MacBook Pro'nun dış görünümü kadar, teknik özelliklerine de önem verdiğinden şüphe duymuyoruz. Tamir firması iFixit ise, yeni cihazın iç mekaniklerine daha yakından baktı ve incelemeleri sırasında ilginç bir değişikliğe rastladı
iFixIt'in raporu henüz tamamlanmış değil ancak sitenin söylediğine göre klavyede önemli değişiklikler var. Siteye göre klavye anahtarının etrafında, tuşları sessizleştirmeye yönelik yeni bir silikon bariyer bulunuyor. Bu bariyer, toz ve kiri uzak tutmaya da yarıyor. Apple'ın tozu klavye anahtarlarından uzak tutmaya yönelik bir patentine daha önce rastlamıştık ve bu yeniliğin patentle bir ilişkisi olduğu anlaşılıyor.
İncelemeler güzel şeyler söylese de, yeni tuşların gerçekten daha iyi olup olmadığını zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
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