İflas Eden Telltale Games Mahkemelik Oldu!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler