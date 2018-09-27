İflas Eden Telltale Games Mahkemelik Oldu!
Telltale Games, eski çalışanlarını usulsüz şekilde işten çıkardığı için ağır bir tazminatla karşı karşıya.
Cuma günü stüdyo tarafından işten atılan yüzlerce Telltale Games çalışanından biri olan Vernie Roberts, kendisi ve eski meslektaşları adına şirkete dava açtı.
San Francisco Federal Mahkemesi'ne pazartesi günü yapılan şikayete göre Vernie Roberts, Telltale'in çalışanlarını işten çıkarmadan önce ne makul bir sebep sunduğunu ne de herhangi bir yazılı bildirim verildiğini iddia ediyor. Bu da Federal Yasaların açıkça ihlali anlamına geliyor.
1988'de yürürlüğe giren bu kanuna göre, 100 veya daha fazla tam zamanlı çalışanı olan bir şirketin toplu işten çıkarma yapmadan 60 gün önce çalışanlarına bunu bildirmesi gerekli. Maddeleri değiştiren Kaliforniya'daki 2003 tarihli yasaya göre ise durum Telltale adına daha da kötü denebilir. Söz konusu sınır şirket bünyesinde 75 tam ve yarı zamanlı çalışana düşürülmekte.
Roberts'a göre, sayısı 275'i bulan Telltale çalışanı işsizlikle karşı karşıya geldi. Ancak hiçbirine herhangi bir tazminat verilmedi ve sağlık sigortaları sadece Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacak. Yasanın şartlarını ihlal eden işletmeler, eski çalışanlarına 60 gün boyunca devam etmesi halinde bu işçilerin alacağı maaş ve yan hakları ödemekle yükümlüdür.
İflası ile zaten üzen Telltale'in, sayısı 200'ü aşan eski çalışanına ödemekle karşı karşıya geldiği bu büyük meblağın altından nasıl kalkacağı merak konusu.
Yavuz Alp Şimşek
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