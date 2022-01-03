IFS, Dünyanın Geleceği İçin Mücadeleye Devam Ediyor

IFS, dünyanın geleceği için büyük bir tehdit oluşturan iklim değişikliği ve diğer tehditlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

IFS Dünyanın Geleceği İçin Mücadeleye Devam Ediyor

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