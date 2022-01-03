IFS, Dünyanın Geleceği İçin Mücadeleye Devam Ediyor

Son iki yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi, uzun süredir gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliği sorunu ve sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığın artmasını sağladı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere hükümetler, kamu kurumları, özel sektör, işletmeler ve tüketiciler daha yeşil bir gelecek için ortak noktada buluştu. Sürdürülebilirliğin her zamankinden çok daha fazla önem kazandığı bir döneme girildi. Diğer yandan insanların yoğun yaşadıkları şehirlerde doğal kaynakların hızla ve kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi ve çevreye verilen zarar, insanlığın ve gezegenin geleceğini tehdit ediyor yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Yaşam alanlarında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının iklim sisteminin düzgün bir şekilde işlemesine olanak tanıyacak düzeyde tutulması büyük önem taşıyor.
Dijital dönüşüm sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor
Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi zorlukların üstesinden gelinmesinde dijital dönüşüm büyük önem taşıyor. Dijital dönüşüm alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan IFS, yürüttüğü çalışmalarla iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarına öncülük ediyor. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu zorluklarla mücadele edecek, dünyayı daha iyi bir geleceğin beklemesine yardımcı olacak çözümlere sahip olduklarını belirten IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk "Daha sürdürülebilir bir gelecek için açıkladığımız planımıza sadık kalarak, bu alanda büyük ilerlemeler kaydedeceğimize inanıyoruz. Sunduğumuz özellikler ve müşterilerimize yarattığımız değerler ile dijital dönüşümün gücünden faydalanarak daha yeşil bir dünyanın inşa edilmesinde çalışıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Güçlü sürdürülebilirlik hedefleriyle öne çıkıyor
IFS geçtiğimiz aylarda kendi operasyonlarını iyileştirmek, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve aynı zamanda çevre duyarlılığını geliştirmek adına endüstride genel anlamda etki yaratmak için bir plan aracılığıyla sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.
IFS, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda odaklanacağı eğitim, karbon emisyonlarını düşürme, filantropi, çalışanlar ve yönetim olmak üzere birkaç alan belirledi.
IFS Eğitim Programı kapsamında şirket, dünya genelinde 80'e yakın üniversite ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Öğrencilere burs, hibe ve BT ekipmanları sağlarken staj ve mentörlükler sunarak pratik bilgiler de sağlıyor. IFS Türkiye, ülkemizde Yeditepe Üniversitesiyle uzun yıllardır ortak çalışmalar yürüterek sektörün ihtiyaçlarını karşılarken, öğrencilerin gerçek hayat bilgilerine erişmeleri için çalışıyor.
IFS, 2019 yılında başlattığı program dahilinde gayrimenkullerini konsolide ederek ve sahip olduğu mülklerin yeşil bina özelliklerini geliştirerek karbon ayak izini azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, 2019 yılından bu yana dünya genelinde gayrimenkul alanını yüzde 9,5 oranında azaltırken otomobil filosunu yüzde 86 küçülttü. IFS, 2025 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmayı taahhüt ediyor.
Şirket aynı zamanda çeşitlilik çıtasını sektör paydaşlarına göre oldukça yüksekte tutuyor. Dünya genelinde çalışanlarının yüzde 34'ünü kadınlar oluşturuyor ve bu rakam sektör ortalamasının oldukça üzerinde. Kadın çalışan oranı IFS Türkiye ofisinde ise yüzde 40'in üzerinde seyrediyor.
Müşterilerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor
IFS, geçtiğimiz Mart ayında müşterilerinin en son teknolojilerden faydalanmaları ve modüler bir şekilde şirket içi altyapılarında ya da bulut ortamında kullanıma alabilmelerini ve böylece gereksiz bilgi işlem ve depolama alanı kullanımını azaltmalarını sağlayan IFS Bulut'u kullanıma sundu. IFS Bulut geleneksel veri merkezlerine göre bilgi işlem açısından yüzde 52 ila 79 arasında, depolama açısındansa yüzde 71 ila 79 arasında daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
Ayrıca IFS Bulut kapsamında müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik hedeflerini ve taahhütlerini izlemeleri, yönetmeleri raporlamaları için sürdürülebilirliği yönelik bir modül bulunuyor. IFS Bulut'un bağlandığı değer zincirlerinde birçok bilgiyi barındıran bu modül IFS Bulut müşterilerine standart bir özellik olarak sunuluyor.
IFS, Okyanusların Koruyucusu ile güçlerini birleştiriyor
IFS, sadece kendi içinde ya da müşterileri için değil, tüm dünya için sürdürülebilirliğin bir gündem maddesi olmasını istiyor. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler'in Okyanusların Koruyucusu olarak tanıdığı Lewis Pugh'u IFS Sürdürülebilirlik Elçisi olarak görevlendirdi.
Atamanın ardından Pugh konuyla ilgili, "Hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin hepsinin olumlu bir değişim yaratmada rol oynamasına ihtiyaç var. IFS ekibi gibi sürdürülebilirlik konusunu açıkça ciddiye alan bir şirketle çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Müşterilerinden ve iş ortaklarından oluşan ekosistemleriyle etkileşim kurma becerisine sahip olmak, geniş bir etki yaratma fırsatı sunar. Günümüzde iklim krizi, dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden bir noktaya gelmiştir. Şu an herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
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