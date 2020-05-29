İki Büyük Teknoloji Devinin Çalışanları, Büyük Bir Şok ile Karşı Karşıya

Teknoloji devleri IBM ve HP, COVID-19 salgınından kaynaklanan hasarı kontrol etme amacıyla büyük bir iş ve maaş kesintisi planını duyurdu. İşten çıkarmaların tam sayısı henüz belli olmasa da bir MarketWatch raporunun söylediğine göre muhtemelen binleri bulacak. Ayrıca HP, bu yıl masrafları 1 milyar dolar azaltma amacıyla ciddi bir maaş kesintisini de yapacak.
IBM, yüksek rekabet bulunan ve esneklik gerektiren bir piyasada çalıştığını ve kararlarının, işletmenin geleceği için alındığını belirtti. WSJ ve Fox Business'ın haberleri de işten çıkarmaların farklı iş gruplarını, ürün bölümlerini ve ABD genelinde şirket konumlarını kapsayacağını öneriyor.
Bir Register haberine göre ise HP, çalışanlarının neredeyse tamamının maaşları düşürülecek ve sadece ön-hat satış çalışanları bu kesintiden hariç tutulacak. Pozisyon yükseldikçe de kesintinin oranı artacak.
HP CEO'su Antonia Neri Şubat ayından beri yaşanan küresel krizin finansal çeyrek performansını ciddi bir şekilde etkilediğini belirtirken, kısa dönemdeki belirsizliği aşmak ve COVID-19 sonrasında tekrar toparlanma için en iyi konumda olmak adına kararlı adımlar atmak zorunda olduklarını söylüyor.
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