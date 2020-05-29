İki Büyük Teknoloji Devinin Çalışanları, Büyük Bir Şok ile Karşı Karşıya

İki büyük teknoloji devi, IBM ve HP, çok sert olduğu söylenebilecek finansal kararlar alarak, işten çıkarma ve maaş kesintisine gideceklerini açıkladılar.