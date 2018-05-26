İki Ekrana Sahip Benzersiz Bir Akıllı Saat!

Ticwatch Pro, iki ekrana sahip benzersiz bir akıllı saat. Bu iki ekranla pil ömrünün uzadığı bir gerçek ama pek de beklediğimiz gibi değil...

İki ekrana sahip benzersiz bir akıllı saat

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