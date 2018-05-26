İki Ekrana Sahip Benzersiz Bir Akıllı Saat!
Ticwatch Pro, iki ekrana sahip benzersiz bir akıllı saat. Bu iki ekranla pil ömrünün uzadığı bir gerçek ama pek de beklediğimiz gibi değil...
Geçtiğimiz birkaç sene içinde akıllı saatler, akıllı telefonların birçok özelliğini kopyalamaya çalıştı. Bunun amacı tabii ki her şeyi daha kolay ve kullanışlı hale getirmek. Ama akıllı saatlere eklenen tüm bu işlevler ve karmaşık yapı, pil ömrünü normal saatlere göre inanılmaz derecede kısalttı. Normal bir saatin pilinin biteceği aklımıza bile gelmezken, bir akıllı saatin pili bir günde, tıpkı bir cep telefonu gibi, tükeniyor.
Bir akıllı aksesuar yapımcısı Mobvoi ise şimdi, bu sorunu en azından kısmen çözme çabasında. Bu firmayı geçen seneki kitlesel-fonlamalı Ticwatch S ve E'den hatırlayabilirsiniz.
The Verge'in yazdığına göre firmanın üzerinde çalıştığı yeni Ticwatch Pro akılı saati, iki adet ekrana sahip olacak. Ama bu iki ekranın aynı anda çalıştığını görmeyeceksiniz. Bunun yerine, bu iki ekran birbirinin üzerine yerleştirilmiş durumda. Üstteki ekran, sadece saati ve kalp atış hızı gibi bazı fitness bilgilerini gösteren transparan bir ekran.
Bu transparan ekran, alttaki OLED ekrana göre çok daha az pil kullanıyor. Alttaki ekran, Google'ın Wear OS'unu kullanıyor ve neredeyse bütün akıllı saat işlevleri bu kısımda. Buna NFC ödemeleri de dahil. Bu iki ekran kombinasyonundaki amaç, saat aktif olmadığı zamanlarda alttaki çok pil harcayan ekranı kapatıp pil ömrünü korumak. Saatin kullanıcısı, üstteki daha basit ekrandan, bu sırada saat gibi bazı basit bilgileri görmeye devam edebiliyor.
İşin kötüsü, tüm bu ilginç fikir ve uygulanışına rağmen firma, pilin sadece iki gün dayandığını söylüyor. Akıllı saat kısmını tamamen devre dışı bırakınca ise, firmaya göre saat, 30 gün dayanabiliyor.
Saatin fiyatının 300 doların altında olması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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