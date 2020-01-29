İki Eski Uydu Enkazı, Bugün Birbirlerine Çarpabilir!

LeoLabs'ın söylediğine göre artık kullanımda olmayan iki uydu, sadece saatler içerisinde, hemen tepemizde birbirleriyle çarpışabilir!

  • Levent Öztürk
İki Eski Uydu Enkazı, Bugün Birbirlerine Çarpabili
IRAS (13777)

Uzay enkazı takipçisi LeoLabs'ın söylediğine göre, yaklaşık olarak ABD'nin Pittsburgh bölgesi üzerinde iki kullanılmayan uydu, kısa süre içerisinde çarpışabilir. LeoLabs'ın Pazartesi günü bir tweet aracılığıyla yaptığı açıklamada, bugün; 1983 yılında fırlatılan ve artık kullanımda olmayan uzay teleskopu IRAS (13777) ve 1967 yılında fırlatılan deneysel ABD yükü GGSE-4 (2828) yaklaşık olarak 14,7 km/s göreceli hızı ile birbirlerine çok yakın mesafeden geçecekler veya çarpışacaklar.

Firma, cisimlerin birbirlerine yaklaşmalarını izlediğini ve en son verilerinin "15-30 metre arası bir mesafelik ıskalama tahmini gösterdiğini" söyledi. 3,6mx3,24x2,05m boyutlarına sahip olan IRAS düşünüldüğünde de bu mesafe oldukça endişe verici oluyor. IRAS ve GGSE-4'ün birleşik boyutları da yaklaşık olarak 100'de 1 olan çarpışma ihtimalini arttırıyor.

LeoLabs, gelecekte uzay sürdürülebilirliği için uyduların zamanında yörüngeden çıkartılmasının öneminin altını çizmek için bu tür olaylara dikkat çekilmesinin gerekli olduğu belirtiyor.

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