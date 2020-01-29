İki Eski Uydu Enkazı, Bugün Birbirlerine Çarpabilir!

LeoLabs'ın söylediğine göre artık kullanımda olmayan iki uydu, sadece saatler içerisinde, hemen tepemizde birbirleriyle çarpışabilir!

29 Ocak 2020 00:02

Levent Öztürk