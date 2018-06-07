İkinci Android P Betası, Emojilerle Geldi
Android P'nin yeni beta sürümü, onlarca yeni emoji ve bazı yeniliklerle birlikte geldi!
Geçen ay duyurulan Android P, telefon alışkanlıklarımızı değiştirecek yeniliklere sahip. Yeni yayınlanan Android P beta sürümü ise 157 yeni emoji ve geliştiricilere yönelik güncellenmiş araçlarla geldi.
Android P kullanıcılarına ulaşacak olan yeni emoji karakterleri arasında kırmızı saçlı karakter, süper kahraman, üç kalpli yüz, peynirli krema, mooncake, ıstakoz ve lama ile simit var. İlk ikisini erkek ve kadın karakterler olarak beş farklı cilt tonuyla göreceğiz. Android P'de cinsiyet belirtmeyen iki tasarımı da içerecek: Aile ve kalpli çift. Bunların yanında bazı emojiler güncellenecek.
Bu beta sürümünün final API ile geldiğini ve geliştiriciler için resmi SDK'yı içerdiğini belirtelim.
Zeynel A. Öztürk
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