İkinci El Tesla'da Şaşırtıcı Kötü Sürpriz!

Tesla'nın çok övündüğü yeteneği, yani araçlara uzaktan yeni özellik ekleme becerisi, bazı sürücüler için büyük bir rahatsızlık kaynağına dönüştü. Detaylı bir Jalopnik haberi, hem Güçlendirilmiş Autopilot hem de Full Self Driving (FSD) özellikleri olduğu söylenen ikinci el bir Model S 75D satın alan anonim bir kişinin hikayesini anlatıyor. Ancak daha sonra bu özellikler bir şekilde Tesla tarafından herhangi bir bildirim yapılmadan bir yazılım güncellemesi ile kaldırılmış.
Geçtiğimiz Kasım ayında Kaliforniya'daki bir ikinci el satıcısı, Tesla'nın açık arttırmaya çıkarttığı Model S'i satın aldı. Araç her iki premium özellikle sunulmuştu ancak haberde söylenene göre Tesla, aracı uzaktan inceledi ve araç park alanında dururken iki destek sistemini işaretledi. Satın alındıktan sonra gönderilen bir yazılım güncellemesi de bu iki özelliği kaldırdı ve satın alan kişi özellikleri kullanmaya çalıştığı zaman bunun mümkün olmadığını gördü.
Tesla ile iletişime geçilmesinin ardından firma, aracın "yanlış bir şekilde ücreti ödenmemiş Autopilot sürümleri ile ayarlandığını" söyledi. Aynı şey FSD için de geçerliydi ve Tesla'nın söylediğine göre sürücü, bu özellikler için ödeme yapmamıştı.
FSD ve Autopilot özelliklerinin sürücüye bağlı olmaması gerekiyor ve Tesla'nın kullanım şartları, kullanıcıya bağlı olan tek özelliğin, transfer edilemeyen Premium Connectivity olduğunu öneriyor. Ancak haberde belirtildiğine göre birinin bir özelliğe sahip olan bir aracı satın aldıktan sonra bu özelliğin üretici tarafından kaldırılması beklenen bir şey değil.
Durumu daha da karışık hale getiren ise, daha sonra sürücünün Tesla ile iletişime geçerek kullanılmış bir araçtan bir özelliğin kaldırılmasının mümkün olup olmadığını sorduğunda, yaşanan olaya rağmen satış danışmanının kullanılmış bir Tesla'dan özellik kaldırmanın mümkün olmadığını söylemesi. Buna rağmen Jalopnik, firmanın forumlarında da başka Tesla sürücülerinin benzer durumlarla karşılaştığını ancak çoğu durumda özelliklerin tekrar yüklendiğini belirtiyor.
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