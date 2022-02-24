İkinci Elde Uzaktan Ekspertiz Dönemi

Ülkemiz ikinci el araç pazarı, son 10 yılda önemli bir değişime sahne oluyor. Açık oto pazarlarının yerini, online satış platformları alırken, oto ekspertiz sektöründe de tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretiliyor. Araç satın alma kriterleri arasında, aracın bulunduğu konum büyük önem arz ederken, alıcılar özellikle farklı şehirdeki bir aracı incelemenin, zaman ve bütçe kaybına sebep olacağını düşünüyor. Bazı otomobiller, sadece büyükşehirlerde bulunurken, büyükşehirlerde yaşayanlar ise Anadolu şehirlerindeki otomobillerin daha bakımlı ve "temiz" olduğuna inanıyor. Pilot Garage tarafından hayata geçirilen mobil ekspertiz ve uzaktan ekspertiz uygulaması ise mesafe problemini ortadan kaldırıyor. İstanbul'da yaşayan bir alıcı için, İzmir'de beğendiği otomobilin detaylı mekanik ve karoser kontrolleri uzaktan ekspertiz ile gerçekleştirilerek, kapsamlı tespitleri ve fotoğrafları alıcıya ulaştırılıyor. Öte yandan vakit kaybetmek istemeyen alıcılar da aracın bulunduğu konuma mobil ekspertiz hizmetini çağırabiliyor.
Salgınla ikinci elde dijital dönüşüm hızlandı, binlerce kilometre uzağa gitmeye gereksinim kalmadı
İkinci el araç sektöründeki alışkanlıkların yıllar içerisinde değişeceğini öngördüklerini, fakat dönüşümün pandemi etkisiyle hızlandığını söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Salgın döneminde ikinci el araç alım satımında görmediğimiz yeni alışkanlıklar ve ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Dijitalleşme sürecine yaptığımız yatırımlarla artık alıcıların, satın almayı düşündükleri otomobil için binlerce kilometre uzağa gitmesine gerek kalmıyor. En büyük avantajımız olan 270 adedi aşkın geniş bayi ağımız sayesinde artık Türkiye'nin istediğiniz şehrinde satın almayı düşündüğünüz otomobilin ekspertizini oturduğunuz yerden yaptırıp alış kararınızı verebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz bir otomobili satın almadan tekrar binlerce kilometre yapıp geri dönmek tüketiciler için zorlu bir süreç. Ayda ortalama 1000'den fazla uzaktan ekspertiz işlemi gerçekleştirmeye başladık, tüketicilerin ilgisi memnun edici," açıklamasını yaptı.
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