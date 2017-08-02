İlginç Bir Cep Telefonu Yasağı!

Sonunda bunu da gördük: Gelmiş geçmiş en ilginç, ama bir o kadar da yerinde bir cep telefonu yasağı...

İlginç bir cep telefonu yasağı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook'tan Bir Büyük Zafer Daha!
Acer'dan Kurumsal Ürünlere Dayanıklılık Sözü!
Sistem bakımı Glary Utilities'ten sorulur!
İlginç Bir Cep Telefonu Yasağı!
Chrome'un Reklam Engelleyicisi Göründü!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir