İlginç kutlama! Bir süpermarket 50. yılını uzaya nugget göndererek kutladı

İzlanda'da Iceland isimli bir süpermarket 50. yılını farklı bir yöntemle kutladı. Süper market zinciri, 50. yılı doldurmalarının şerefine uzaya tavuk nugget göndererek ilginç bir kutlama imza atmış oldu...