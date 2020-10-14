İlginç kutlama! Bir süpermarket 50. yılını uzaya nugget göndererek kutladı

Uzaya daha önce ilginç bir çok şeyin gönderildiğine şahit olduk. Ancak bu sefer durum biraz farklı. İzlanda'da bir süpermarket 50. doğum gününü kutlamak için en sevilen ürünlerinden biri olan tavuk nuggetı uzaya gönderdi.
TAVUK 1 SAAT 45 DAKİKA SÜREN BİR YOLCULUK YAPTI
Tavuğun yeryüzünden 110.000 fit yüksekliğe ulaşması yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Tavuk parçası ulaşabileceği en üst yükseklikten sonra saatte 322 km hızla Dünya'ya düşmeye başladı. Nugget'ın paraşütü, inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için 19.000 metrede devreye girdi.
We don't know who needs to hear this, but we sent the first ever chicken nugget into space today ?????
Why? We have no idea, but it was out of this world! ?? pic.twitter.com/XGmkT9ShBO— Iceland Foods ?? (@IcelandFoods) October 13, 2020
MARKETİN EN SEVİLEN ÜRÜNÜ UZAYA GÖNDERİLMEK İÇİN SEÇİLDİ
The Sun gazetesinin haberine göre süpermarket 50. doğum gününü kutlamak için en sevilen ürünlerinden biri olan tavuk nuggetı seçti. Sadece geçen hafta dondurulmuş yiyecek reyonlarının bir parçası olan tavuk kanadı 10 milyondan fazla satıldı.
Yıllık % 20.1 büyüme ile en hızlı büyüyen cadde süpermarketi seçilen İzlanda için başarılı bir yıl oldu.
SON AYLARDA DONMUŞ YİYECEKLER POPÜLER OLDU
İzlanda'nın ticaret direktörü Andrew Staniland şunları söyledi: "50. yaş günümüzü kutladığımız için 2020 bizim için çok büyük bir yıl ve bu olayı kutlamanın yollarını bulmak istedik. Son aylarda hepimiz alışveriş yapma şeklimizi değiştirdik ve donmuş yiyecekler hiç bu kadar popüler olmamıştı. 50. yılımızı müşterilerimizle kutlamaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz ve onlara destekleri için teşekkür ediyoruz."
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