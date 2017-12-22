İlk 5G Spesifikasyonu Onaylandı!
Gerçek 5G'nin bizlere ulaşmasını sağlayacak önemli bir aşama daha tamamlandı!
Verizon, T-Mobile gibi önde gelen mobil sağlayıcılar, 5G'yi 2019'a yetiştirmek için büyük çaba harcıyorlar. Bugüne kadarki sorun ise, yapılan 5G testlerine ve spektrum satın almalarına rağmen kimsenin tam olarak nasıl bir standartla çalışacağını bilmemesiydi. Ancak mobil standartları yöneten 3GPP'nin Non-Standalone 5G NR üzerinde anlaşmaya varmasıyla bu durum değişiyor.
Artık gerçek tanımlamalarla çalışacak olan hizmet sağlayıcılar ve donanım üreticileri, bu sayede biz tüketicilere gerçek 5G bağlantısını ulaştırabilecekler. 5G'nin tanımlanması, sağlayıcıları ve kullanıcıları sahte 5G bağlantılarıyla uğraşmaktan da kurtaracak.
Tamamlanan teknik özellikler, düşük frekans (600 ve 700MHz), orta frekans (3,5GHz) ve yüksek frekans (50GHz) spektrumunu destekliyor. Detayların bu hafta yayınlanmasıyla 5G hakkındaki bilgilerimiz netleşecek.
Bu standartların tamamlanması AT&T gibi mobil hizmet sağlayıcılarının bir göreviydi. Standartların onaylanmasıyla birlikte yonga üreticileri, 5G ağlarla çalışacak bileşenleri üretmeye başlayabilecekler. 3GPP üyeleri bunun sonrasında 4G LTE'nin yerine tam olarak neyin geçeceğini, yani bağımsız 5G'yi tanımlamaya çalışacak.
Zeynel A. Öztürk
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