İlk Android P Geliştirici Önizleme Yapısı Hazır!
Bir süredir dedikodularını duyduğumuz Android P, yayınlanan geliştirici önizleme sürümüyle gerçeğe dönüştü!
- Zeynel A. Öztürk
Android P, bir süre önce türemeye başlayan dedikoduların ardından bugün resmi olarak duyuruldu. İşletim sisteminin ilk geliştirme önizleme sürümü yayınlanırken Google, yeni sürüm üzerinde düzeltmeler yaptığını söyledi.
Yeni yapı Android Beta programı üzerinde yayınlanmadığı için kendiniz indirip kurmanız gerekiyor. Elbette Android P'yi her telefona kuramıyorsunuz - şu an sadece Pixel ve Pixel 2 destekleniyor. Nexus 5X, Nexus 6P ve Pixel C artık muhtemelen desteklenmeyecek.
Android P'de birçok yeni işlev bulunuyor. Bu yeniliklerin en çok dikkat çekeni, iPhone X'teki çentik tasarımına verilen destek. Uygulamalar, artık çentiğin etrafında kalan kısmı daha iyi yönetebiliyorlar ve bu alanı yönetmeye yönelik yeni API'lar sunuluyor.
Bir başka yenilik, Wi-Fi RTT ve 802.11mc ile kapalı mekanlarda konum belirleme işlevi. Bu yeni işlev sayesinde cihazlar, Wi-Fi erişim noktalarına olan mesafeyi bir-iki metre doğruluğunda görebiliyorlar.
Her zaman olduğu gibi uyarılarda da bazı geliştirmeler var. Mesaj uyarıları artık mesajı kimin gönderdiğini vurguluyor ve resimleri gösterip, akıllı cevaplar önerebiliyor. Yeni çoklu kamera API'si ise çift kameralar için yeni kullanım alanları açıyor.
Tüm yenilikler elbette bunlardan ibaret değil. Güvenlik, gizlilik, ART performansı, Kotlin optimizasyonu, güç verimliliği alanlarında da geliştirmeler var. Pixel, Pixel XL, Pixel 2, ve Pixel 2 XL imaj dosyaları, buradan indirilebiliyor.
Bir sonraki önizleme sürümü, Mayıs'ta beta olarak gelecek. Son güncellemenin 2018'in üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.
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