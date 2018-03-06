İlk Black Panther Yorumları Geldi
Gişe rekorları kıran Black Panther'e gelen ilk yorumlar, bakın neler söylüyor...
- Zeynel A. Öztürk
Süper kahramanlı filmlerle ilgili yorumlar, bu filmlerin kendileri kadar sıkıcı olabiliyor. Ancak Black Panther'e gelen yorumlar, onun bambaşka bir film olduğunu gösteriyor.
Siyahi insanlar tarafından yazılan ve yönetilen, neredeyse tamamen siyahi oyuncuların rol aldığı film, "tüm zamanların en siyah filmi" olarak tanımlanıyor. Peki eleştirmenler, bu ilk siyahi süper kahraman filmi hakkında ne düşünüyorlar?
Leah Greenblatt (Entertainment Weekly): 31 yaşındaki yönetmen, bu filmi beyaz perdeye hayal ettiği gibi taşımak için çok çalıştı. Karşımızda siyahi kültürünü temel alan dopdolu bir senaryo var.
Peter Travers, (Rolling Stone): Sadece çeşitliliğin yıllardır ihmal edilişini düzelten bir film değil, siyahiliğin köklerine inen ciddi bir yapıt.
Manohla Dargis (New York Times): Büyük stüdyoların fantezilerinin çoğu, sizi aynı eskimiş hikayelerde dolaştırırlar. Ancak bu film değil... Her Marvel filminde olduğu gibi hikayenin birçok hareketli parçası var ve sonuçlar, her zamanki süper kahraman hikayelerinde olduğu gibi değil.
Kenneth Turan, (L.A. Times): Black Panther'in en müthiş yanlarından bir tanesi, bu efsanevi yerin özgünlüğü.
Peter Travers (Rolling Stone): Sizi hem efektlerle büyüleyen, hem de etnik ve cinsiyet sorunlarını ele alan, ırkçı klişeleri ezen, kadınları takdir eden ve Trump dönemi dışlama kavramlarını kınayan çok fazla süper kahraman filmi yok.
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