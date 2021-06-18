İlk COVID-19 Vakası, Aslında İlk Vaka Olmayabilir!

Clinical Infectious Diseases dergisinde Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerindeki (CDC) bilim insanları tarafından yayınlanan bir makalede, 2 Ocak 2020 ile 18 Mart 2020 tarihleri arasında 50 ABD eyaletinde 24.000 kişiden alınan kan örneklerinin analizi sonucu çıkan şaşırtıcı bir sonuç dikkat çekiyor: Dokuz katılımcının kanında SARS-CoV-2'ye (yeni Koronavirüs) karşı üretilen IgG antikorları keşfedildi. En erken pozitif örnek, 7 Ocak'ta alınmış görünüyor. Bu tip antikorun ortaya çıkması yaklaşık iki hafta sürdüğünden dolayı araştırmacılar, kişinin 24 Aralık 2019 gibi erken bir tarihte enfekte olduğuna inanıyor.
ABD'de resmi olarak teyit edilen ilk COVID-19 enfeksiyonu vakası, 20 Ocak 2020'de, bir Çin vatandaşının, salgının Aralık 2019'un sonlarında ilk kez bildirildiği Çin'in Wuhan kentinden Washington Eyaleti'ndeki Snohomish İlçesine seyahat etmesinin ardından gerçekleşti. Bu yeni bulguların, bunun aslında ABD topraklarındaki ilk vaka olmadığını ortaya koyuyor. Yani Koronavirüs, ABD topraklarına sanılandan çok daha önce girmiş gibi görünüyor.
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