İlk COVID-19 Vakası, Aslında İlk Vaka Olmayabilir!

Araştırmacılar, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin, ABD sağlık yetkilileri tarafından ilk belgelenmesinden haftalar önce, 2019-2020 Noel sezonunda ABD genelinde, düşük seviyelerde de olsa dolaştığına dair kanıt bulduklarına inanıyorlar.