İlk COVID-19 Vakası, Aslında İlk Vaka Olmayabilir!

Araştırmacılar, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin, ABD sağlık yetkilileri tarafından ilk belgelenmesinden haftalar önce, 2019-2020 Noel sezonunda ABD genelinde, düşük seviyelerde de olsa dolaştığına dair kanıt bulduklarına inanıyorlar.

İlk COVID-19 Vakası, İlk Vaka Değilmiş!

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