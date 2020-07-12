İlk E-imza 16 Yıl Önce Üretildi. Peki, O Günden Bu Yana Neler Oldu?

Dijital dönüşüm, geleneksel iş yapış biçimlerinin durağan yapısını değiştirerek hızlı ve etkili çözümler getirdi. We Are Social 2020 raporuna göre, Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı var. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 74'ünü oluşturuyor. Rapora göre, internet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçiriyor. İnternetin hayatımızda geniş yer tutması, bilgi güvenliğinin korunmasını da kritik bir noktaya taşıdı. Dijital dönüşüm alanında kurumların ve bireylerin hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapabilmelerine olanak sağlayan E-GÜVEN, sunduğu bu yenilikçi hizmetlerle kurumların ve bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.
1 milyon mobil imza, 45 milyon e-imza doğrulaması
E-imza, özel sektörde ve kamuda olduğu gibi, bireysel kullanımda da zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini mümkün hale getiriyor. Aynı zamanda elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini de garantiliyor. Türkiye'nin en çok nitelikli sertifika üreten elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN, ayda ortalama 1 milyon mobil imzalama işleminin gerçekleşmesini ve 45 milyonun üzerinde e-imzanın doğrulanmasını sağlıyor. Bu rakam 45 milyonun üzerinde güvenli ve yasal işleme işaret ediyor.
E-imza kullanımı yüzde 205 arttı
Hukuki geçerliliği ıslak imza ile eşdeğerde olan e-imza'nın kullanım rakamları her çeyrekte yükseliyor. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilerine göre, 2014 yılının son çeyreğinde 1 milyon 290 bin 26 olan e-imza sertifika sayısı, 2019'un son çeyreğinde yüzde 205 artarak 3 milyon 940 bine ulaştı. 2014'ün son çeyreğinde 357 bin 59 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 73 artarak sayısı 618 bine ulaştı. Son beş yıla oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 205, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 73 yükseliş gerçekleşti.
35.000 kişi E-GÜVEN altyapısı ile mobil imza kullanıyor
We Are Social 2020 raporuna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 94'ü mobil cihazlar üzerinden internet kullanıyor. 58 milyon insan, mobil cihazlar ile günde ortalama 4 saat geçiriyor. Buna bağlı olarak imza işlemlerinin zaman ve mekan bağımsız olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyan mobil imza kullanımı da her geçen yıl yaygınlaşıyor.
Yenilikçi ekip ve fayda odaklı çözümler
Sağladıkları e-imza ve mobil imza çözümlerinin yanı sıra, her kurumun ihtiyaçlarına özel geliştirdikleri projelere dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, mobil uyumlu çözümlere ağırlık verdiklerini belirtti. Orhun, e-imza uygulamalarına dair şu değerlendirmelerde bulundu: "İhtiyaç temelli ve fayda odaklı bakış açımızla 17 yıldır e-imza ve mobil imza hizmeti veriyoruz. Bu süreçte, sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek yenilikçiliğin ön planda tutulduğu çözümleri hizmete sunduk. Müşteri ihtiyaçlarını doğru çözümleyip yenilikçi sonuçlar üreten tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaya devam edeceğiz."
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