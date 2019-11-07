İlk Google Pixel'lerin Sonu Geldi!

Google, Pixel cihazları için Kasım 2019 güvenlik yamasını yayımlamaya başladı. Bu güncelleme bazı ciddi güvenlik açıklıklarını kapamanın yanı sıra Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL için kamera ve ekran ile ilgili iyileştirmeler de getiriyor.
Ancak Google, bu kez Kasım güvenlik yamasını orijinal Pixel ve Pixel XL için sunmuyor ve bu durum, cihazlarının ömürlerinin sona erdiğini gösteriyor. Telefonlar 2016 yılında, iki yıllık Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü ile piyasaya sürülmüştü.
Google'ın verdiği bu söze göre telefonların Eylül ayında güvenlik güncellemesi almayı durdurmaları gerekiyordu ancak firma yine de Ekim güvenlik güncellemesini bu cihazlar için de sundu. Google benzer bir şekilde bu cihazlar için iki yıllık Android sözünü de genişleterek Android 10 güncellemesini sunmuştu.
Kasım güvenlik yaması bazı "Yüksek" ve "Kritik" şiddetine sahip açıkları onarıyor. Ayrıca Pixel 4 ve Pixel 4 XL için bu güncelleme ile beraber Smooth Display iyileştirmeleri de geliyor. Pixel 4 XL'de ekran artık düzenli bir şekilde, parlaklık seviyesine bakmaksızın 90Hz ile çalışırken daha küçük olan Pixel 4'te ekran sadece parlaklık %42'nin altına indiğinde 60Hz'ye geri dönüyor. Bu parlaklık sınırı daha öncesinde %75'e ayarlı idi.
Google Pixel ve Pixel XL Android 7.1 Nougat ile raflara çıkmıştı ve ömürlerinin sonuna gelmeden önce üç büyük Android OS güncellemesine kavuştular. Buna karşılık diğer pek çok Android'li cihaz, üreticisi tarafından destekleri kesilmeden önce sadece bir ya da iki büyük OS güncellemesi alabiliyor.
Yine de, Google'ın açıklamalarına göre bu telefonların ömrü, henüz tamamen sona ermiş değil. Google, ilerleyen dönemlerde Pixel ve Pixel XL için son bir güvenlik güncellemesi daha yayınlayacağını belirtiyor.
Yeni Pixel telefonlar için ise Google üç yıllık OS ve güvenlik güncellemesi sözü vermeye devam ediyor.
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