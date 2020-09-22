İlk İnsanlar, Ateşi İcat Etmeden Önce de Yemek Pişiriyor muydu?

Yeni bir araştırmaya göre ilk insanlar, bizi insan yaptığı söylenen besinlerin faydalarını ortaya çıkarmak ve yemekleri pişirmek için ateşi icat etmeden önce kaplıcaları kullandılar.
Antik hominidlerin 1,8 milyon yıl önce yaşadığı bir yerleşim yerinde yapılan yeni bir arkeolojik keşif, bu konuma yakın yerlerde kaplıcaların bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu tarihlerde ateş henüz keşfedilmemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve İspanya'daki Alcalá Üniversitesi arkeologları, insanların buraya yerleşmesinin tesadüf olmadığını iddia ediyor.
Bir zamanlar hidrotermal menfezler açısından zengin olan bölgenin 80 derecenin üzerindeki bir suyun kaynağı olduğu belirtiliyor. Buraya yakın yerlerde bulunan hayvan kemikleri ve taş araçlar, kaplıcaların gerçekten de yemek pişirmek için kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
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