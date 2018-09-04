İlk Katlanabilen Samsung Kasım'da Geliyor
Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy F için uzun bekleyiş, çok yakında sona eriyor!
Samsung'un gerçek anlamda katlanabilen telefounu birkaç senedir sabırla bekliyoruz. Uzun süre Galaxy X adıyla gelmesi beklenen telefonun artık Galaxy F adıyla çıkacağına inanılıyor. Telefon hakkında bildiğimiz birçok şey de var ve Samsung şimdi, telefonu yakında tanıtacağını söylüyor.
Samsung'un Galaxy F'yi erteleme lüksü artık yok çünkü rakibi Huawei de katlanabilen telefonlarla ilgileniyor ve bu konuda ilk adımı atmak istiyor. Bununla birlikte telefonu tanıtmakla piyasaya sürmek aynı anlama gelmiyor. Samsung Mobile'ın başındaki DJ Koj, CNBC ile yaptığı röportajda katlanabilen telefonun "zamanının geldiğini", cihazın çok yakın olduğunu ve Kasım'da, Samsung'un geliştirici konferansında tanıtılabileceğini söyledi. Ancak Koh, cihazın ne zaman mağazalara ulaşacağıyla ilgili konuşmadı.
Telefonun nasıl olacağından da bahseden Koh, Samsung'un tablete dönüşen bir telefon istemediğini ve cihaz için eşsiz bir deneyim tasarladıklarını belirtti. Yönetici geliştirme sürecinin "karmaşık" olduğunu itiraf etse de, sona çok yaklaştıklarını ekledi.
Huawei ise Ekim'de yeni Mate 20 serisini duyurmaya hazırlanıyor ve katlanabilen telefonunu aynı etkinlikte gösterebilir.
Galaxy F'nin 2.000 dolar gibi çok yüksek bir fiyatla gelebileceğini duymuştuk ancak Koh, röportajda fiyattan hiç bahsetmedi. Katlanan telefon için şimdilik beklemeye devam edeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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