İlk Katlanabilen Samsung Kasım'da Geliyor

Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy F için uzun bekleyiş, çok yakında sona eriyor!

İlk Katlanabilen Samsung Kasım'da Geliyor
Müjde: Yakında bu kalitesiz ekran görüntüsünden kurtuluyorsunuz

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