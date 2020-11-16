İlk kez böylesi görüldü! Devasa büyüklükteki timsah, golf sahasında!

Florida'da golf sahasında görülen timsah insanları şoke etti. Kollarının büyüklüğüyle, devasa cüssesiyle şaşkınlık yaratan timsah, görenlerin tüylerini diken diken ediyor.
ABD Florida'da yaşanan tropikal fırtına Eta süresince tüm insanlar evlerine sığındı ve dışarıda insan kalabalığı kesildi. İnternette yayınlanan bir videoda Eta sırasında yolda giden bir araç, golf sahasında yürüyen devasa bir hayvan görüldü ve çok kısa sürede bu görüntüler etki yarattı.
Videoda bir timsahın golf sahasında çimenlerin üzerinde yürüyerek suya doğru gittiği görülüyor. Golf sahasında timsah görülmesi rastlanmadık bir durum değil. Yetkililer bu golf sahasında daha önce de timsahlar gördüklerini belirtiyor. Ama bu kez durum farklı. İnternette de videonun şaşkınlık yaratmasının sebebi, görülen timsahın daha önce hiç rastlanmamış bir büyüklükte olması. Videoda hayvanın devasa kuyruğunu sallayarak, kocaman kolları ve bacakları üzerinde heybetli heybetli yürüyüşü görülüyor. Videoyu gören internet kullanıcıları "Bu evrim olabilir mi" sorularını sordular. Görenlerin birçoğu timsahı dinozora benzetti ki haksız da sayılmazlar. Bir başka yorum da timsahın Godzilla'ya benzediği yönündeydi.
Videoyu çeken golf sahası görevlisi, öğleden sonra 2 sularında timsahı gördüğünü belirtti. "Gerçekti ve yaklaştığımda tam bir şoktu" dedi. Görevli yardım için polisi ya da Vahşi Yaşamı Koruma ekibini aramadı. Timsahın yolunda devam etmesine izin verdi.
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