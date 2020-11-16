İlk kez böylesi görüldü! Devasa büyüklükteki timsah, golf sahasında!

ABD'de bir golf sahasında tesadüfen görülen timsah şaşkınlık yarattı. Video internette paylaşıldıktan sonra kocaman kolları ve heybetli cüssesiyle timsah hayrete düşürdü. Birçok kişi aynı soruyu sordu, bu evrim olabilir mi?