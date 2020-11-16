İlk kez böylesi görüldü! Devasa büyüklükteki timsah, golf sahasında!

ABD'de bir golf sahasında tesadüfen görülen timsah şaşkınlık yarattı. Video internette paylaşıldıktan sonra kocaman kolları ve heybetli cüssesiyle timsah hayrete düşürdü. Birçok kişi aynı soruyu sordu, bu evrim olabilir mi?

İlk kez böylesi görüldü! Devasa büyüklükteki timsah, golf sahasında!

Florida'da golf sahasında görülen timsah insanları şoke etti. Kollarının büyüklüğüyle, devasa cüssesiyle şaşkınlık yaratan timsah, görenlerin tüylerini diken diken ediyor. 

ABD Florida'da yaşanan tropikal fırtına Eta süresince tüm insanlar evlerine sığındı ve dışarıda insan kalabalığı kesildi. İnternette yayınlanan bir videoda Eta sırasında yolda giden bir araç, golf sahasında yürüyen devasa bir hayvan görüldü ve çok kısa sürede bu görüntüler etki yarattı. 

Videoda bir timsahın golf sahasında çimenlerin üzerinde yürüyerek suya doğru gittiği görülüyor. Golf sahasında timsah görülmesi rastlanmadık bir durum değil. Yetkililer bu golf sahasında daha önce de timsahlar gördüklerini belirtiyor. Ama bu kez durum farklı. İnternette de videonun şaşkınlık yaratmasının sebebi, görülen timsahın daha önce hiç rastlanmamış bir büyüklükte olması. Videoda hayvanın devasa kuyruğunu sallayarak, kocaman kolları ve bacakları üzerinde heybetli heybetli yürüyüşü görülüyor. Videoyu gören internet kullanıcıları "Bu evrim olabilir mi" sorularını sordular. Görenlerin birçoğu timsahı dinozora benzetti ki haksız da sayılmazlar. Bir başka yorum da timsahın Godzilla'ya benzediği yönündeydi.

Videoyu çeken golf sahası görevlisi, öğleden sonra 2 sularında timsahı gördüğünü belirtti. "Gerçekti ve yaklaştığımda tam bir şoktu" dedi. Görevli yardım için polisi ya da Vahşi Yaşamı Koruma ekibini aramadı. Timsahın yolunda devam etmesine izin verdi.

Dünyanın ilk kış uykusuna yatan hayvanı keşfedildi! Daha önce görmediniz!

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Volvo'dan ilginç test! Araçları 30 metreden aşağı attı! İşte sonuç
Avrupa'da İlk Kez Görüldü: Bir Fareden Bir İnsana Hanta Virüsü Bulaştı!
2021 Yılında Yeni Bir iPhone SE Tanıtılacak mı? Görünüşe Göre Hayır!
Dikkat; Spoiler İçerir: Samsung Galaxy S21 Serisi Çok Net Sızdı!
Hologram Ekranları İçin Dev Bir Adım Daha

 

 