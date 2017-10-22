İlk "Negatif Emisyon" Enerji Santrali Açıldı!
Küresel ısınmayla savaşmak için ilk "negatif emisyon" enerji santrali açıldı!
Ne yazık ki artık küresel ısınmanın daha da artmasını önlemek için CO2 emisyonunu kesmek yeterli değil. Zaten bulunan CO2'nin de bir kısmından kurtulmalıyız. Ama neyse ki bu tersine çevirme süreci gerçek olmaktan çok da uzak değil. Climeworks ve Reykjavik Energy, "negatif emisyon" üreten ilk enerji santralini çalıştırmaya başladılar. Bu enerji santrali, CO2 yaymaktansa, etrafta bulunanı yok ediyor. İzlanda, Hellsheidi'de bulunan istasyon, bir Climeworks modülü kullanıyor ve havadan CO2'yi hava filtreleri ile kapmak için santralin kendi ısısını kullanıyor, sonra bunu suyla karıştırıyor ve zararsız karbonatlara mineralize olacağı yerin altına gönderiyor.
Tıpkı doğal olarak oluşan karbon birikintileri gibi, yakalanan CO2 muhtemelen milyonlarca, hatta milyarlarca yıl insanlardan uzak kalabilecek. Ve CO2'yi barındırmak için gereken bazalt katmanları nispeten kolay bulunduğu için, dünya çapında birçok yerde negatif emisyon santralleri kurmak nispeten kolay olabilir.
Tabii her şeyde olduğu gibi, bunun da bazı dezavantajları var. Hellsheidi santrali yakalama sistemi hâlâ deney aşamasında ve yılda yakalayacağı CO2'ye oranla bunu yakalamak için kullanacağı enerji ve sebep olacağı masraf epey fazla. Öyle ki, bir fark yaratabilmesi için her sene yüz milyonlarca dolar harcanması gerekiyor. Bu yüzden CO2 temizleme santrallerinin dünya çapına yayılması epey yavaş olabilir. İyi haberse bu işin masrafının giderek düşmekte olması. Önümüzdeki yıllarda en başta Çin gibi ülkelerin bu teknolojiyle sisle savaştığını görebiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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