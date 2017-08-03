İlk Windows 10 VR Başlıklar Satışa Çıktı!

İlk Windows 10 VR sanal gerçeklik başlıkları satışa çıktı. İşte HP ve Acer'ın yeni oyuncakları...

İlk Windows 10 VR başlıklar satışa çıktı!

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