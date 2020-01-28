iMac için Köklü Bir Değişiklik Yolda mı?

Apple'ın iMac'i, hantal masaüstünü hepsi bir arada bir tasarıma dönüştürerek önemli bir yeniliğine imza atmıştı. Cihazın bir sonraki tasarımı ise yine önemli bir yeniliğe imza atabilir.
Yeniliğe dair ipuçları, firmanın ABD'de yaptığı patent başvurusunda göründü. AppleInsider'ın raporuna göre "cam gövde elemanlı elektronik cihaz" başlıklı patent, alüminyum tasarım yerine büyük oranda camdan oluşan bir cihazı gösteriyor. Patente göre gövdenin üst kısmında ekran, alt kısmında ise giriş aygıtları (klavye ve trackpad) yer alıyor. Bunlar, birbirine "devamlı, kavisli bir yüzey" ile bağlanıyor.
Patent, cam ekranı tutmaya yardımcı olacak bir destek yapısından da bahsediyor. Bu destek biriminin içerisinde işlemci ve diğer bileşenlerin yer alması muhtemel.
Bu tasarımın iMac'in geleceğini yansıttığını söylemek için henüz çok erken. Patent 23 Ocak 2020'de yayınlansa da, geçen sene mayıs ayında kaydedilmiş, yani fikir bir süredir Apple içerisinde dolaşıyor. Cihazın iMac'e mi dönüşeceğini yoksa Apple'ın ürünleri arasında katılacak yeni bir model mi olacağını yakında görmeyi umuyoruz.
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