IMEI Kodu Nedir, Neden Not Etmelisiniz?

Zaman zaman duyduğunuz, telefonların kutularında da yazan IMEI kodu nedir, ne işe yarar, neden bir köşeye not etmenizde fayda var?

IMEI Kodu Nedir, Neden Not Etmelisiniz?

IMEI kodunu telefonunuzun ayarlarında veya kutusunda görmüş olabilirsiniz. Peki zaman zaman kulağınıza gelen bu IMEI kodu, tam olarak ne işe yarıyor?

IMEI Numarası Nedir?

Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (International Mobile Equipment Identity) sözcüklerinin kısaltılmışı olan IMEI, her mobil cihazda kullanılan eşsiz bir sayısal değer. Bu sayı sayesinde telefonunuzu diğerlerinden ayırt etmek mümkün hale geliyor.

Standart IMEI numarası 14 haneli bir diziden ve bu diziyi doğrulamaya yönelik ek bir haneden oluşuyor. IMEISV olarak bilinen ve cihazın yazılım sürümünü içeren 16 haneli bir IMEI türü de mevcut. IMEI, 2004'ten beri AA-BBBBBB-CCCCCC-D biçimine sahip. Burada A ve B harfleri, tür bölüştürme kodunu (TAC) temsil ediyor. C, cep telefonuna ait eşsiz bir seri numarayı temsil ediyor. Bu seri numara, üretici tarafından belirlenir. En son hane ise tüm haneleri doğrulayan bir kontrol toplamı.

IMEI'yi Bulma

Cihazınıza ait IMEI kodunu bulmanın birkaç yolu var. En geçerli yollardan bir tanesi, çevirme uygulamasını açıp *#06# yazmak. Bunu yaptığınızda IMEI kodu ekrana gelecektir.

Android ve iOS cihazlarında IMEI kodunu ayarlar altında da bulabilirsiniz. iOS'ta Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu izlemeniz yeterli. Android'de IMEI kodunun nerede bulunduğu, cihazdan cihaza değişiklik gösterebiliyor. Ancak genellikle Ayarlar > Telefon hakkında altında IMEI'yi görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınıza erişiminiz yoksa, telefonun kutusunda da IMEI kodunu genellikle bulabilirsiniz. Telefonunuzun pili çıkarılabiliyorsa, kodu genellile pilin altında göreceksiniz. Birçok cihaz, IMEI kodunu arka yüzünde taşırken iPhone 6S ve sonrasında IMEI kodu, SIM çekmecesinde yer alıyor.

IMEI Kodu Ne İşe Yarar?

Telefonunuz çalınırsa veya kaybolursa, servis sağlayıcınızı arayarak IMEI numarasına engel getirmesini talep edebilirsiniz. Sağlayıcınız, diğer sağlayıcılara ulaşarak telefonun mobil ağlarda engellenmesini talep edebilir.

Kolluk kuvvetleri çalıntı ve kayıp telefonların IMEI kayıtlarını genellikle tutuyor. Bu yüzden dünyada birçok yerde IMEI kodunu değiştirmek yasa dışı sayılıyor. Ancak özellikle hırsızlar, cihazı tekrar kullanılır hale getirmek için IMEI'yi değiştirmeye çalışabiliyorlar. Bu yüzden IMEI kodunuzu internette paylaşmamanızı öneriyoruz, aksi halde bu kodu bir başkası kullanabilir.

IMEI Kodunuzu Kaydedin

IMEI, telefonunuzu tanımlamakta kullanılan önemli bir bilgi olduğundan bir yere kaydetmenizde fayda var. Bunu şimdiye kadar yapmadıysanız, IMEI kodunu hemen güvenli bir yerde not almanızı tavsiye ediyoruz.

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