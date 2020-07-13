IMEI nedir? İmei sorgulama nasıl yapılır? İmei numarası nasıl öğrenilir?

Zaman zaman duyduğunuz, telefonların kutularında da yazan IMEI kodu ile karşılaşmışsınızdır. Peki IMEI nedir, nasıl öğrenilir? İşte IMEI kodu hakkında bilmeniz gerekenler...