iMessage'ı Android'e Getirdiler!
Resmi olarak olmasa da Apple'ın iMessage platformunu Android üzerinde kullanmanız artık mümkün!
Apple'ın sadece kendi cihazları için sunduğu iMessage, bir üçüncü parti uygulama sayesinde Android'e geldi. Kötü haber ise bu uygulama muhtemelen uzun süre ayakta kalamayacağı.
weMessage, 16 yaşındaki geliştirici Roman Scott'un oluşturduğu, sunucu ve istemciden oluşan bir yazılım. Geliştirdiği mesaj çözümünü Reddit'te paylaşan Scott, görünüşe göre çözümüyle ilgi çekti.
Scott'un böyle bir çözümü sunan ilk kişi olmadığını belirtmekte fayda var. Bir Mac bilgisayar üzerinde mesajları Android'e yönlendiren bir sunucu çalıştırmak, iMessage'ı Android'e getirmek için akıllıca bir yol. Sorun ise bu tür çözümlerin Apple tarafından keşfedilerek önünün kapatılması.
Scott, diğer geliştiricilerin aksine uygulamayı desteklemeyi sürdüreceğini ve Apple tarafından engellenmesi halinde güncelleme yayınlayacağını söylüyor. Buraya kadar her şey güzel olsa da, Apple'ın Scott'un önüne aşılması güç bir engel çıkarıp çıkarmayacağını bilmiyoruz.
Apple'ın engeli gelene kadar iMessage'ı Android'de kullanmanız, weMessage sayesinde mümkün. Çözümü nasıl indirip yükleyebileceğinizi burada görebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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