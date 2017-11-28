Imgur, 2014'te Fena Hack'lenmiş!

Bir internet devinin daha fena halde hack'lendiği ortaya çıktı. Hem de bundan 3 yıl önce...

Imgur, 2014'te Fena Hack'lenmiş!

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