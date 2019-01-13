İmkansız Sanılıyordu; Gerçek Oldu!
Araştırmacılar, bugüne dek imkansız sanılan bu olayın aslında olabileceğini keşfetti...
Kuzey Atlantik ve Güney Pasifik suları sert mercanların yaşamak için ihtiyaç duydukları şeylere sahipken, Kuzey Pasifik'te bunlar bulunmuyor ve bu yüzden de derin deniz mercan kayalıklarının okyanusun o bölgesinde bulunmasının imkansız olduğu düşünülüyordu. Ancak Florida State University ve Texax A&M University araştırmacıları, Kuzey Pasifik'te kurallara uymayan birkaç kayalık bulmuş durumdalar.
Teorik olarak, kayalıkların oluşumunu engelleyen etkenlerden biri, aragonit doygunluk sınırı ve bu da aragonit mineralinin seviyesinin düştüğü okyanus derinliğini belirtmekte. Sert mercanlar, iskeletlerini oluşturmak için aragonite ihtiyaç duyuyorlar ve etrafta bol miktarda aragonit bulunmadığında da mercan kayalıkları oluşamıyor. Bunun yan ısıra, mercan iskeletlerinin Kuzey Pasifik sularında çözülme oranları diğer bölgelere göre daha yüksek.
Makalenin yazarı Amy Baco-Taylor'ın belirttiğine göre "mercanlar düşük aragonit doygunluğunun üstesinden gelerek sert bir kabul oluşturmayı başarsalar bile, kayalıklarda sadece açık iskelet olan bölgeler var ve bunların çözülmesi gerekiyor. Burada yaşayabilen türler olsa bile, kayalık oluşumları görmememiz gerekiyor."
Ancak araştırma ekibi, bilinen her şeyin var olmamaları gerektiğini söylemesine rağmen Northwestern Hawaiian Islands ve Emperor Seamount Chain yakınlarında altı kayalık oluşumu bulmuş durumda. Bu kayalıkların büyük bir kısmı aragonit doygunluk sınırının altında ve yüksek çözülme oranı olan bölgelerde yer alıyor.
Araştırmacılar, kayalık oluşumuna yardımcı olabilecek birkaç etkeni değerlendiriyor. Öncelikli olarak, aragonit doygunluk çizgisi Norwestern Hawaiian Islands civarında daha derinde ancak bulunan kayalıklar aragonit seviyelerini takip ediyor gibi gözükmüyor ve o yüzden bunun büyüme için ana etken olmadığı tahmin edilebilir. Ayrıca araştırmacılar, daha yüksek klorofil seviyeleri ile karşılaşmış durumdalar ve bu da daha fazla yiyecek, yani aragonit seviyelerine karşı koymak için daha fazla enerji anlamına geliyor. Bölgedeki okyanus akıntıları da kayalık oluşumuna yardımcı olabilir gibi gözüküyor. Ancak bunların hiçbiri, kayalıkların varlığını tam olarak açıklamaya yetmiyor.
Genel olarak bu kayalıkların nasıl oluştukları veya nasıl hayatta kaldıkları henüz tam olarak anlaşılmış değil. Ancak bunun anlaşılması, devam etmekte olan iklim değişikliği sebebiyle yok olan kayalıklar için önemli kabul ediliyor. Baco-Taylor'un da belirttiği üzere, "eğer bu kayalıklardan daha fazlası bulunuyorsa, okyanus asitliği ve karbonat kimyasının belirttiğinden farklı bir şey" söz konusu ve bu da hâlâ anlayamadığımız bazı şeylerin varlığını göstermekte.
Levent Öztürk
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