İmza İçin 10 Saniye Yeter

Islak imza ile 142 dakika süren işlemleri dijitalde 10 saniyeye indiren Paperzero, dokümanların elektronik imza ve mobil imza ile yasal olarak veya yalnızca görsel imzayla kolayca imzalanmasını sağlayan mobil uygulamasını hizmete sundu. Çok sayıda belgenin tek platform üzerinden imzalanabildiği uygulama, nerede olunduğunun bir önemi olmadan imza atma, atılan imzaları görme ve imza süreçlerini yönetme kolaylığı sunuyor.
Dijitalde zaman kaybı yok
Yorucu ve uzayan imza süreçlerini hızla sonuca ulaştıran Paperzero mobil uygulaması ile de evde, ofiste, yolculukta, kafede, her an ve her yerde, bilgisayar açma gereksinimi duyulmadan rahatlıkla mobil cihazlar üzerinden imza süreçlerine dahil olunabiliyor. İmza için gelen bildirimler mobil uygulama üzerinden alınabiliyor. Uygulama sayesinde imza atmak, imza sürecinin detaylarını görüntülemek saniyeler içinde gerçekleşiyor. Mobil uygulama, imzalı pdf doküman üzerindeki kare kod ile imza geçerliliğini, imza tarihini ve belgeye kimlerin imza attığını saniyeler içinde doğrulama imkanı sağlıyor. Farklı kişilerden imza toplamak, anlaşmaları kurye ile göndermek gibi zaman alan süreçleri dijitalleştiren Paperzero, imzalı belgeleri otomatik olarak kaydederek gerektiği an erişilebilecek şekilde arşivliyor.
Zamanın ruhuna uygun
Yüzde 100 yasal geçerli imzalama alt yapısıyla geliştirilen Paperzero mobil uygulamasının avantajlarına değinen E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, "İmza atmak için her an ofiste, masa başında, bilgisayar önünde veya ilgili kişilerin yakınında olunamayabilir. İş akışlarımızın ve sosyal hayatımızın imza süreçleriyle bölünmesi, zaman kaybına neden oluyor. Paperzero mobil uygulaması, zamanın dinamizmine uygun şekilde vakit ve nakitten tasarruf ettiriyor, kağıt çıktılara gerek kalmadığı için de doğayı koruyor. İmza için mobil uygulamaya girip 10 saniye ayırmak yeterli. Anlaşmalar için gerekli imzaları tek platformda toplama kolaylığı sağlayan Paperzero mobil uygulaması ile imza gerektiğinde parmaklarımız artık kağıt-kalem yerine mobil cihaz ekranına değecek." bilgisini verdi.
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