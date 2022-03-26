İmza İçin 10 Saniye Yeter

İmza süreçlerini 100 kat hızlandıran Paperzero mobil uygulaması bireylere sadece ekrana dokunarak imza süreçlerini tamamlama imkanı sunuyor. İstenilen her yerden imzalama kolaylığı sunan uygulama hayatı kolaylaştırıyor. Kağıt tüketimini sıfırlamayı hedefleyen Paperzero, zamanın ruhuna uygun olarak; tasarruf, hız ve kolaylığı bir arada sunuyor.