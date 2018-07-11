İnanmamanız Gereken 5 Facebook Efsanesi!
Bazılarını yalanlamaktan Facebook'un bile nefesi tükendi ancak biz, bu gerçek dışı efsanelere inanmaktan bıkmadık!
Aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı çoktan aşan Facebook, eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük ikinci ülkesi olacaktı. Çok fazla insanın bulunduğu her yerde olduğu gibi Facebook'ta da birçok yanlış bilgilendirmeye rastlamak mümkün. Aşağıdaki maddeleri okuduğunuzda Facebook'la ilgili bazı inandıklarınızın doğru olmadığını göreceksiniz.
Efsane: Facebook profilinizde kimlerin gezdiğini görebilirsiniz
Facebook, buna izin vermiyor ve bunu yapmanıza yardımcı olacak hiçbir uygulama da yok. Eski sevgilinizin profilinize kaç kere baktığını oturduğunuz yerden öğrenmenizin herhangi bir yolu üzgünüz ki bulunmuyor. Facebook'un kendisi bile böyle bir işlev sunmadığını söylemekten yoruldu.
İnanmamanız gereken 5 Facebook efsanesi!
Aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı çoktan aşan Facebook, eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük ikinci ülkesi olacaktı. Çok fazla insanın bulunduğu her yerde olduğu gibi Facebook'ta da birçok yanlış bilgilendirmeye rastlamak mümkün. Aşağıdaki maddeleri okuduğunuzda Facebook'la ilgili bazı inandıklarınızın doğru olmadığını göreceksiniz.
Efsane: Facebook profilinizde kimlerin gezdiğini görebilirsiniz
Facebook, buna izin vermiyor ve bunu yapmanıza yardımcı olacak hiçbir uygulama da yok. Eski sevgilinizin profilinize kaç kere baktığını oturduğunuz yerden öğrenmenizin herhangi bir yolu üzgünüz ki bulunmuyor. Facebook'un kendisi bile böyle bir işlev sunmadığını söylemekten yoruldu.
Efsane: Arkadaşlarımdan gelen mesajlar güvenlidir
Arkadaşlarınızın size zarar vermek gibi bir niyeti olmayabilir, ancak bunu kullanmak isteyen kişiler var. Bazen arkadaşınızdan, sizden garip bir şey isteyen bir mesaj ve bir bağlantı alabilirsiniz. Bu bağlantıya tıklamayın! Facebook'u hedef alan zararlı ve virüsler oldukça yaygın, bu yüzden internette olduğu kadar Facebook'ta da dikkatli olmalısınız.
Efsane: Facebook ücretli bir hizmet olacak
Facebook'un ücretsiz hizmetinin sona ereceğine ve sizden ücret talep edeceğine dair gönderiler, sosyal ağda adeta uçuşuyor. Endişe etmeyin çünkü bu, hiçbir zaman olmayacak.
Son dönemde dedikodular o kadar yoğunlaştı ki Facebook bile şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Marsta su olabilir ancak bugün internette okuduğunuz her şeye inanmayın. Facebook ücretsizdir ve her zaman ücretsiz olacaktır."
Elbette Facebook için gerçek para ödemeseniz de, her şeyin bir fiyatı var. Burada "ücretsiz", bazı verilerinizin reklamcılara satılması anlamına geliyor.
Efsane: Yasal uyarıları kopyalayıp yapıştırarak korunursunuz
Facebook'ta zaman zaman hukuk diliyle yazılmış görünen ve kullanıcının paylaştığı içeriklerle ilgili Facebook'a verdiği veya vermediği izinlerden bahseden gönderilere rastlıyoruz. Ancak kanunlar böyle çalışmıyor, bu çöplüğü başkalarıyla paylaştığınız için hiçbir şey değişmiyor. Yalnızca cahilliğinizi etrafınıza göstermiş oluyorsunuz.
Facebook'ta hesap açarken kabul ettiğiniz koşullar, gayet açık ve net. Duvarınızda bir şey paylaşmak, geçtiğimiz senelerde bazı avukatların da söylediği üzere, koşulları değiştirmiyor.
Efsane: Facebook kullanmıyorsanız, site sizin hakkınızda hiçbir şey bilmez
Bu oldukça saf bir düşünce çünkü Facebook'u kullanan birçok kişi tanıyorsanız, sosyal ağ sizin hakkınızda da bir şeyler biliyor demektir. Buna "gölge profil" adı veriliyor.
Olanlar şundan ibaret: Arkadaşlarınız Facebook'u kullandıklarında, adres defterlerini ve buradaki kişisel bilgileri Facebook'a sunmuş oluyorlar. Arkadaşlarınızdan bir tanesinin adres defterinde telefon numaranızın olduğunu düşünün. Bir başka arkadaşınızda ise hem telefon numaranız, hem de eposta adresiniz olsun. Facebook, bu bilgileri telefon numaranız yoluyla eşleştirecek ve böylece eposta adresinizi de öğrenmiş olacaktır. Patronunuz, sizi ev adresinizle birlikte kaydettiyse, bu bilgi de Facebook'un olacaktır. Sonuçta Facebook, sizin hiç haberiniz olmadan, isminizi, eposta adresinizi, ev adresinizi içeren "gölge profilinizi" oluşturacaktır.
Bu, verilerin nasıl bir araya geldiğini gösteren basit bir örnek. Facebook, daha hassas bilgileri eşleştirmeye yönelik çok daha karmaşık algoritmalarla çalışıyor. Bugün, dünyadan soyutlanıp, fotoğrafınızın çekilmesini tamamen engellemek dışında Facebook'tan tamamen uzak kalmanın maalesef bir yolu yok...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın