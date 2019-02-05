Inbox Özellikleri Gmail Uygulamasına Geliyor
Inbox uygulamasını kapatma kararı alan Google, Gmail kullanıcılarını sevindirecek bir karar aldı.
- Doğan Kürşat Aktaş
Inbox by Gmail uygulaması, Gmail'in yapay zekadan güç alan ve otomatize edilmiş alternatif bir versiyonu olarak biliniyor. Inbox by Gmail, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor ancak Google çalışmalarının odağını orijinal Gmail uygulamasına çevirmek adına Inbox uygulamasının Mart ayının sonunda kapatılacağını duyurdu. Eğer Inbox uygulamasını kullanmaya devam ediyorsanız, bu tarihten sonra e-posta uygulamanızı değiştirmeniz gerekecek.
Inbox uygulamasının geliştirilmesine son verileceği haberi birçok kullanıcıyı üzmüş olsa da Google bunu gerçekleşmeden önce Inbox uygulamasının en çok sevilen özelliklerini Gmail uygulamasına aktarmayı planlıyor.
Reddit üzerindeki bir gönderide yer alan ekran görüntüsü, Gmail uygulamasının bir deneme yapısını içeriyor ve bu ekran görüntüsünde Inbox uygulamasının sevilen özellikleri olan gruplama, hatırlatmalar ve sabitlenen ögeler özelliklerinin Gmail uygulamasının deneme sürümünde olduğu gibi kullanılabildiği görülüyor. Bu sayede Gmail uygulaması da yakın zamanda Inbox uygulamasında olduğu gibi size gelen e-postaları abonelik postaları, gezi planları veya kredi kartına bağlı bildirimler gibi belirli konulara göre gruplayabilecek.
Bu ekran görüntüsünün gerçek olduğunu kanıtlamak için bir yol bulunmasa da Google'ın sevilen uygulaması Inbox'a ait kullanışlı özellikleri Gmail'e taşımak istemesi akla yatan bir durum.
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