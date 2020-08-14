Inca Empousa II IKG-451 Mekanik Gaming Klavye İncelemesi

Özellikle oyuncu kategorisine hazırladığı önemli aksesuarlarla oyuncular tarafından takip edilen markalardan Inca, daha önce de ilk Empousa klavyesiyle konuğumuz olmuştu. Bu defa ise Empousa serisinin son üyesi Empousa II RGB mekanik oyuncu klavyesi elimizde.
Inca Empousa II IKG-451 Tasarımı Nasıl?
Şu sıralar mekanik oyuncu klavyesi arayanlara güzel bir seçenek olacak olan Empousa II, Brown anahtarları kullanan ve RGB ışıklandırma desteğiyle beraber gelen oldukça yeni bir model. Tasarımıyla güzel görünen Empousa II'de RGB ışıklandırma klavyedeki tuşlara yayılırken, klavyenin üst ve alt kenarında da ışık şeritleri bulunmasıyla farklılık sağlanıyor.
Tuşlardaki RGB ışıklandırmayı ise elbette değiştirebiliyorsunuz. 6 farklı LED modu ve 19 ayrı aydınlatma efekti ile farklı şekillerde aydınlatabildiğini klavyede bilek desteği de yer alıyor. Ancak bu bilek desteği yastıklı değil, düz plastik malzemeden oluşuyor. Bu arada bu bilek desteği oldukça sağlam yapıda. Zira kutudan çıkan vidalarla klavyeye bağlayarak sabitleyebiliyorsunuz.
Empousa II'yi kutusundan çıkarttığınız gibi çalıştırabilirsiniz. USB üzerinden bağlanan klavye, herhangi bir yazılım yüklemeyi şart koşmuyor, hızlıca kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu arada kutusu içinde güzel bir fırça bulunduğunu da söyleyelim; bununla tuşların aralarını ve altlarını kolayca temizleyebilmenizin düşünülmüş olması sevindirici. 1.8 metre örgü kablonun kullanıldığı klavye, bu sayede yeterli mesafeyi de sunuyor.
Inca Empousa II IKG-451 Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim Empouse II'nin performansına. Dediğimiz gibi Inca bu klavyede Brown anahtarlar kullanmış. Kullanılan anahtarlar kullanım olarak Cherry MX Brown'a oldukça yakın. Maksimum 60 gram çalışma ağırlığı, 2.1 mm etkinleştirme noktası ile bu tuşların toplam yolculuk mesafesi de 3.9 mm. Bu değerlerle beraber performansıyla oyunlar için uygun olduğunu söyleyebileceğimiz klavye, elbette hassas olduklarından özellikle yazı yazmak için pek tercih edilmeyebilir. Fakat biz bu klavyeyi yazılarımızı yazarken de kullandık ve hatta bu incelemenin metnini de Empousa II'de kaleme aldık.
Elbette yazı yazmak için biraz alışmanız gerekiyor, fakat sonrasında sorun yaşamayacaksınız ve seri şekilde kullanabileceksiniz. Ayrıca numerik tuş takımının bulunması da avantaj yaratıyor. Biz yazı yazarken açıkçası en çok Enter tuşuna alışmakta zorlandık. Shift tuşunun hemen üzerinde, daha küçük şekilde yer alan bu tuş, sizi de zorlayabilir.
Son olarak bir de Brown anahtarların Blue Switch'lere kıyasla daha sessiz olduğunu da söylemek lazım. Bu da tercih meselesi tabii ki zira kimisi mekanik klavyede daktilo tipleri tercih ediyor, kimisi ise daha sessiz olanları. Bizim tercihimiz daha sessiz olanlardan.
Sonuç
Sonuç olarak Inca Empousa II, genel hatlarıyla gayet iyi bir klavye olmuş. Mekanik yapıda olmasıyla oyuncuların yüksek performans yönündeki beklentilerini rahat karşılayacak olan Empousa II, öte yandan fiyatıyla da rakip modellere göre iyi bir dengede geliyor. Empousa II'yi şu sıralar 500 TL fiyat ile pazarda bulabiliyorsunuz.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %90
+ Etkili performans
+ RGB ışıklandırma
+ Kutu içeriği
+ Brown anahtarlar
+ Tak – çalıştır
- Enter tuşu boyutu
- Yazı yazmak için alışması zor
Inca Empousa II IKG-451 Teknik Özellikleri
Bağlantı USB 2.0
Tip Mekanik
Arka Işık RGB Işık Efekti 6 LED modu, 19 aydınlatma efekti
Kablo Uzunluğu 1.8 m.
Boyutlar 448 x 143 x 22 mm
Ağırlık 840 gr.
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