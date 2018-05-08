İndirin: Seçmen Sorgulama Uygulaması
Yüksek Seçim Kurumu, 24 Haziran seçimleri için hazırladığı seçmen sorgulama uygulamasını indirmeye sundu.
24 Haziran günü tüm Türkiye, bir kez daha sandık başına gidecek ve yeni Cumhurbaşkanını, 27. Dönem milletvekillerini seçecek. Her seçim öncesinde olduğu gibi, yine büyük hazırlıklar söz konusu. Bu hazırlıklardan en önemlisi ise, kuşkusuz seçmen listelerinin hazırlanması ve tabii ki kontrol edilmesi. Yüksek Seçim Kurumu, işte bu amaçla iOS ve Android kullanıcıları için yeni Seçmen Sorgulama uygulamasını indirmeye sundu.
Uygulama ile hem yurtiçindeki, hem de yurtdışındaki seçmenler, kendilerinin, aynı hanede oturanların ve aynı binadfa oturanların bilgilerini görme imkanına sahip olabiliyor. Bu bilgiler arasında, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı da bulunuyor.
Uygulamayı, iOS App Store ve Android Google Play üzerinden indirebilirsiniz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın