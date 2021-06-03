İneklere takılmak üzere maske üretilecek? Neden mi? İşte sebebi

Akıllı maskeler yalnızca insanlar için üretilmeyecek. Bloomberg raporuna göre, tarım devi Cargill, ineklerin geğirmeleri sonucu ortaya çıkan metan gazını azaltabilmek için ineklere özel maske satmaya başlayacaklarını açıkladı.
İngiltere merkezli bir girişim olan Zelp Ltd tarafından geliştirilen maskelerin, metan gazının salınımını yüzde 53'e kadar azaltabileceği iddia ediliyor. Bir nevi arabanın katalitik konvertörü gibi işlev görecek olan maskeler, geğirmeleri metan emici bir filtreye emen güneş enerjili fanlara sahip.
Metan Gazını Karbondioksite Dönüştürecek
Filtre metanı karbondioksite dönüştürecek ve sonrasında havaya salacak. Zelp'in sitesinde, maskelerin ayarlanabilir ve kurulumu kolay olduğu ifade ediliyor.
Cihaz ayrıca güneş pili ve termoelektrik jeneratöre sahip olduğu için şarja ihtiyaç duymadan dört yıl boyunca kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı.
Metan Gazı İneklerin Tahılları Sindirdiği Süreçte Ortaya Çıkıyor
Peki metan gazı ineklerin osurmaları nedeniyle ortaya çıkmıyor mu? Evet ancak geğirmelerine göre çok daha az miktarda metan gazı ortaya çıkıyor. İneklerin ürettiği metan gazının yaklaşık yüzde 95'i aslında enterik fermantasyon ya da ineklerin otları ve tahılları sindirdiği süreçte geğirdikleri sırada ortaya çıkıyor.
California Üniversitesi'ne göre, tek bir inek yılda yaklaşık 220 pound metan üretiyor ve sera gazlarına göre, metan gazı Dünya'nın sıcaklığını yükseltmede 28 kat daha güçlü.
Cargill, maskeyi 2022'de yıllık yaklaşık 80 dolarlık abonelik ücretiyle Avrupalı ??çiftçilere sunmayı planlıyor.
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