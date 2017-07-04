İngiltere Merkezli AA Fena Hack'lenmiş!

İngiltere merkezli dev firma "biz hack'lenmedik" demeyi sürdürse de, büyük bir güvenlik sızıntısı yaşadığı kesinleşti!

İngiltere Merkezli AA Fena Hack'lenmiş!

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