İngiltere, Spotify'ın Reklamına Yasak Getirdi
Spotify'ın hazırladığı reklam tartışmaları da beraberinde getirdi. "Korkutucu" bulunan reklam, yayından kaldırıldı.
Aramızdan pek çok kişi Halka (Ring) filmini izlemiştir. Veya yine 1992 yapımı Şeker Adamın Laneti (Candyman) isimli filmi biliyorsunuzdur. Öte yandan Beter Böcek (BeetleJuice) de bunlardan bir diğeri. Daha bunun gibi çok örnek verebiliriz, ancak bir benzerini de talihsiz şekilde Spotify reklam çalışmasıyla hazırlamış. Talihsiz diyoruz, zira reklamda Camila Cabello'nun "Havana" şarkısını dinleyenler, bir "oyuncak bebek" tarafından en basit tabiriyle "korkutuluyor".
İngiltere'de faaliyet gösteren Reklam Standartları Kurumu (ASA), Spotify'ın bu reklamını ürkütücü bulduğu gerekçesiyle yayından kaldırmış. Spotify'ın savunması ise, reklamın 18 ila 34 yaş aralığına yönelik olduğunu ve reklamı geçme opsiyonunun kullanıcıya 5'inci saniyede sunulduğunu, buna karşın bahsedilen korku unsurunun 12'inci saniyeye kadar ekrana yansımadığı yönünde. Ancak görünen o ki Spotify'ın bu savunması pek işe yaramamış.
Eğer bu "ürkütücü" videoyu izlemek istiyorsanız, bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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