İngiltere, Spotify'ın Reklamına Yasak Getirdi

Spotify'ın hazırladığı reklam tartışmaları da beraberinde getirdi. "Korkutucu" bulunan reklam, yayından kaldırıldı.

İngiltere, Spotify'ın reklamına yasak getirdi

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