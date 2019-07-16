İngiltere'de Yeni Banknotlarda Alan Turing Olacak
İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanlarından biri olarak kabul edilen dev isim, artık İngiltere'de paraların üzerinde yaşayacak!
- Levent Öztürk
Bank of England yöneticisi Mark Carney, Manchester'da Bilim ve Endüstri Müzesi'nde yaptığı duyuruda, 2021 yılında dağıtıma girecek olan yeni polimer 50 sterlin banknot üzerinde Alan Turing'in bulunacağını açıkladı. Turing'in ününün büyük bir kısmının, İkinci Dünya Savaşı sırasında şifre kırma üzerine yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği Turing Testi kaynaklı olduğu söylenebilir.
Carney seçim hakkında yaptığı konuşmada Alan Turing'in üstün bir matematikçi olduğunu ve çalışmalarının günümüzdeki yaşamı ne kadar fazla etkilediğini hatırlattı. Bilgisayar bilimi ve yapay zekanın babası olarak da bilinen Turing'in katkıları sayesinde pek çok teknoloji alanında büyük atılımlar yaşandı.
Birleşik Krallık, bir süredir var olan banknotları polimer banknotlar ile değiştiriyordu ve bu yeni banknotların eskilerine göre çok daha fazla dayanması bekleniyor. Bu sayede İngiltere Bankası banknotların tasarımlarını yenileme imkanı yakaladı ve artık Turing yeni 50 sterlin banknotu için seçilmiş durumda.
Bu seçim öncesinde Turing, bilime katkıda bulunan diğer isimler ile beraber kısa bir listede yer alıyordu. Listedeki isimlerin arasında Mary Anning, Paul Dirac, Rosalind Franklin, William Herschel ve Caroline Herschel, Dorothy Hodgkin, Ada Lovelace ve Charles Babbage, Stephen Hawking, James Clerk Maxwell, Srinivasa Ramanujan, Ernest Rutherford, Frederick Sanger ve Alan Turing bulunuyordu. Banknotun tam tasarımı, dağıtım günü yaklaştığında sergilenecek.
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