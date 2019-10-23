İnsan Derisi Gibi Bir Dokunmatik Telefon Kılıfı
Skin-On Interfaces, insan derisi hissine ve görünüşüne sahip yeni bir etkileşimli kaplama seçeneği sunuyor!
Bristol Interaction Group araştırmacıları, insan derisi gibi gözükmesi ve hissettirmesi için tasarlanan bir telefon kılıfı geliştirdi. Skin-In Interfaces adı verilen teknoloji, aralarında Marc Teyssier'in de bulunduğu Bristol'deki bir grup araştırmacı tarafından hayata geçirildi.
Interfaces dokunmaya hassas ve Teyssier'in söylediğine göre cihazlarla etkileşime geçmek için yeni yöntemler oluşturabilir. Bunlar sadece dokunmatik girdilere hassas olmakla kalmıyor, aynı zamanda deriyi germek veya çimdiklemek gibi basınç ve hareketlerin seviyelerini de algılayabiliyor.
Skin-On Interfaces aralarında telefon kılıflarının da bulunduğu pek çok üründe kullanılabilir ve telefon kılıfı senaryosu, cihazın yan veya arka kısımlarının da kullanılmasına imkan tanıyor. Ayrıca saat kordonları gibi farklı ürünlerde farklı girdi yöntemlerine imkan tanıyabilecek. Şimdilik düz renkli basit bir sürüm ve çok gerçekçi bir sürüm olarak iki farklı örneğe sahipler.
Her ne kadar garip gözükse de, Skin-On Interfaces'i oluşturmak için kullanılan teknoloji açık kaynaklı ve bu sistem için etkileşim yöntemleri geliştirmek isteyen kişiler dokunma girdilerini Teyssier'den alabiliyorlar. Bu teknolojinin alınacak ürünlere dönüşmesi pek olası gözükmese de, pek çok ilginç ihtimali ortaya çıkardığı rahatlıkla söylenebilir.
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