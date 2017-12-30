İnsan Go şampiyonu tekrar AI'ye karşı...

Go şampiyonu, bir kez daha yapay zekaya karşı mücadele edecek!

İnsan Go şampiyonu tekrar AI karşısında...

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