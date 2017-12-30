İnsan Go şampiyonu tekrar AI'ye karşı...
Go şampiyonu, bir kez daha yapay zekaya karşı mücadele edecek!
Geçtiğimiz Mayıs ayında Google'ın DeepMind'ının bir parçası olan AlphaGo AI algoritması, insan dünya Go şampiyonu Ke Jie'yi üç parçalı bir maçta yenmeyi başarmıştı. Etkinliğin sona ermesinin ardından Jie, bir daha asla bilgisayara karşı oynamayacağını söylemişti. Ancak görünene göre bir şey Jie'nin düşüncesini değiştirmiş durumda çünkü Çinli haber kaynaklarının söylediğine göre 2018 Nisan tarihinde Çin'de düzenlenecek olan AI turnuvasında Jie, bir kez daha bir yapay zekaya karşı oynayacak.
Ke Jie, turnuvanın elçilerinden biri olmakta ve AI Tianrang'e karşı oynayacak. Normalde bu yarışmalarda bir insan temsilci taşları AI'nin yerine masaya koymakta ancak bu senaryoda, Fuzhou University tarafından geliştirilen bir robotik kol bu görevi üstlenecek. Tianrang bu ayın daha erken dönemlerinde Japonya'daki AI Ryusei adlı AI Go turnuvasında yarı finallere yükselmişti ancak turnuvanın birincisi Tencent'in AI'si olmuştu.
Çin'deki turnuvaya katılan AI'lerin arasında Tianrang (Şangay), DeepZenGo (Japonya), CGI(Tayvan) ve daha bir çoğu bulunmakta. Google DeepMing'ın AlphaGo'su ise artık turnuvalardan emekli olduğu için bu turnuvada yer almayacak.
Levent Öztürk
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