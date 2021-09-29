İnsan Yapımı En Küçük Uçan Nesne Geliştirildi: Kanatlı Mikroçipler Geliyor!

Bilim insanları, insan yapımı en küçük uçan yapı olduğunu iddia ettikleri, bir karınca kafasından daha küçük kanatlı mikroçipler geliştirdiklerini açıkladı. Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen bu minik cihazlar tam bir mühendislik harikası olmanın yanı sıra, günün birinde hava kirliliğini ve hava yolu ile bulaşan hastalıkları engellemek için kullanılma potansiyelleri bulunuyor. Bir başka, ancak daha karanlık kullanım alanı ise, izleme, istihbarat ve toplum hakkında bilgi toplama.
Uçan minik mikroçipler hakkındaki bilgiler Nature dergisinde geniş kapsamlı bir araştırma makalesinin içinde yayınlandı. Minik cihazlar havada rüzgarın etkisiyle süzülerek yayılan tohumların mantığı ile hareket ediyor. Araştırmacılar, en iyi şeklin hangisi olduğuna karar vermek için bir dizi rüzgar tüneli testi ve simülasyon gerçekleştirdi. Sonuç olarak ortaya üç kanatlı bir yapı çıktı. Görsel açıdan tristellateia asmasının yıldız şeklindeki tohumlarına benziyor. Araştırmacılar bu tohumların havada en başarılı şekilde süzüldüğünü söylüyor.
Bu mikro cihazlar ileride kirlilik sorununu neden olmamaları için bozunabilir polimerlerden üretiliyor ve yere indikten sonra doğal olarak çözülüyorlar. Cihazlar üzerlerinde bulunan pH sensörleri ile su kalitesini ölçüp raporlayabiliyor veya farklı dalga boylarındaki Güneş ışını etkisini ölçmek için foto detektörlere sahip olabiliyorlar. Cihazda güç kaynağı, depolama belleği ve verileri kablosuz olarak iletmek için kullanılacak olan anten varken bile havada süzülebilecek kadar hafif olabiliyor.
Araştırmacılar, bu tür bir tasarım için olasılıkların sonsuz olduğunu söylüyor. Bu teknolojinin en olası uygulama alanı, havadaki kirliliği izlemek olacak. Bir bulut şeklinde hareket eden çok sayıda mikro CCTV kamerası şeklinde tasarlanıp bir gözetleme aracı olarak da kullanılabilirler.
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