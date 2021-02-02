İnsanın Karşısında Çalışası Geliyor: Lenovo ThinkVision P27h-20 İncelemesi

Bu makalemizde Lenovo'nun özellikle içerik üreticiler ve gerçekten çalışmak için iyi bir monitör arayanlar için hazırladığı yeni monitörüne yakından bakacağız. Lenovo'nun yakın zamanda duyurduğu ve ThinkVision P27h-20 olarak isimlendirdiği bu yeni masaüstü monitörü, önemli özelliklere ev sahipliği yapıyor ve bunlarla beraber klasik monitörlerden farklı bir yere konumlanıyor.
Lenovo ThinkVision P27h-20 Özellikleri Neler?
Son zamanlarda çokça oyuncu monitörü inceledik, ancak ThinkVision P27h-20 modeli bunlardan biri değil. Elbette oyun oynamak isteyenleri de geri çevirecek bir cihaz değil, ancak bu monitörün odağında tamamen iş var. Zaten buna ilişkin olarak da Lenovo tarafından bize minik bir PC ile beraber gönderildil ki, bu küçük cihaz da oldukça etkileyici özelliklere sahip.
Mini PC'den de bahsedeceğiz, ancak ana konumuz elbette monitör. Şimdi öncelikle monitörün ekran boyutunun 27 inç olduğunu ve ekran çözünürlüğünün de 2K şeklinde olduğunu söyleyelim. Çoklu monitör kullanımı göz önünde bulundurularak 2 mm'lik ince ekran çerçeveleriyle çevrelenen ekran, IPS panelden oluşuyor. Böylece 178 dereceye kadar görüş açısı sağlanıyor. Bu, çoklu monitör kullanımında oldukça önemli bir nokta. Bir diğeri ise, panelin düz olması. Böylece görüntüyü her bölgesinde net şekilde önünüze getirebiliyor.
Lenovo ThinkVision P27h-20 Tasarımı Nasıl?
Özellikle uzun saatlerini ekran başında geçirenler hak vereceklerdir ki, monitörlerde ergonomik özellikler de bir hayli önemli. Bu monitörün ekranını istediğiniz gibi kendinize göre konumlandırabiliyorsunuz. Ekranı 135 mm'ye kadar yükseltebiliyor, 5 ila 35 dereceye kadar öne ve arkaya eğebiliyor, 45 derecelik açılarda çevirebiliyor ve duruma göre dik olarak da kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz VESA desteği sayesinde duvara da monte edebilirsiniz pek tabii.
Bu arada monitörün tasarımına yakından baktığınızda oldukça sağlam bir profile sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, plastik malzemeye sahip, ancak hiç de kötü görünmüyor. Standın arkasında yerleşik kablo yönetimi bulunurken, stand ayağında ise bir telefon tutucusu dikkati çekiyor. Dedik ya, bu monitör özellikle içerik üreticiler ve iş yapacaklar için diye; monitör bununla işareti veriyor. Çalışırken telefonunuza gelen önemli notları böylece kaçırmıyor ve hatta telefonunuzu bilgisayar olarak kullanacağınız zaman, ekrana bağlarken de böylece esnek bir kullanım sağlıyorsunuz. Tabii ki bu arada telefonunuzu hızlı şarj da edebiliyorsunuz. Elbette monitörün tek avantajı buraya telefon için alan açmak değil. Geniş bir bağlantı desteği de içeriyor.
Lenovo ThinkVision P27h-20 Bağlantı Seçenekleri Neler?
Monitörün arkasına baktığınızda, burada HDMI 1.4 portundan DisplayPort 1.2'ye ve aynı zamanda DP çıkışına ev sahipliği yaptığını görebiliyorsunuz. Böylece çoklu monitör kurulumu için büyük rahatlık sağlanıyor. Yine bağlantılar arasında bir diğer önemli giriş ise, Ethernet portu oluyor. Yetmediyse, burada 4 adet USB 3.1 portu ile USB-C portu da yer alıyor. Böylece Ethernet bağlantınızı, klavye ve farenizi de monitöre bağlayabiliyor ve laptop'ı da monitöre bağladığınız an her şey elinizin altına geliyor. Bu sayede laptop'ı yanınıza alıp gideceğiniz zaman tüm bağlantılardan tek tek koparmanıza gerek yok, tek kabloyu söküp gidebiliyorsunuz. Öte yandan özellikle son zamanlarda piyasaya çıkan laptop'lardaki bağlantı çeşitliliğinin gitgide azalması da bu kullanımın önünü açıyor.
Bu bağlantı çeşitliliğinin avantajlarından bir diğeri de, laptop'ınız monitöre bağlıyken aynı zamanda şarj edilebiliyor olması. Bunun anlamı da laptop'tan, güce bağlı olduğu için daha yüksek performans sağlayacak olmanız oluyor.
ThinkCentre M90n-1 Nano Nedir?
Bu arada bizim monitöre bağladığımız cihaz ise az önce de bahsettiğimiz Lenovo'nun mini PC'si oluyor. Neredeyse bir telefon boyutlarında olan bu cihazın adı ThinkCentre M90n-1 Nano. İçeriğinde Intel Core i7-8665U işlemci, 16 GB RAM, 256 GB SSD ve Intel UHD Graphics 620 entegre grafik çözümü bulunduran cihazın üzerinde de yine bağlantı konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz hemen her şey yer alıyor. Oldukça pratik bir model, çalışmanız bittiğinde cebinize, çantanıza atıp yanınızda götürebiliyorsunuz. Ev ve ofis arasında sürekli bilgisayar taşıyanlar için bu tip çözümler hayat kurtarıcı olabiliyor. Taşımadan dolayı darbe ve ısı değişimleri PC'de sorun yaratır mı diye endişeleniyorsanız, bu cihazın MIL standartlarına uygun olarak üretildiğini de söyleyelim. Bu anlamda da dayanıklı bir cihaz oluyor. Bu arada cihazın kendi klavye ve faresi de bulunuyor.
Lenovo ThinkVision P27h-20 Performansı Nasıl?
Evet, monitöre dönecek olursak, hemen hemen pek çok özelliğini anlattığımızı sanıyoruz. Renk ve kontrast değerleri ile performansından da bahsedecek olursak, açıkçası eleştirilecek pek bir yanı olmadığını söyleyebiliriz. Renk ve kontrast oranıyla gayet beğendik. 27 inç ve 1440p çözünürlük yüzde 100 ölçeklendirmeyle çok uyumlu, bu nedenle de ekrandaki her şey okunabilir ve net şekilde görüntülenebiliyor. Ayrıca panel 60Hz tazeleme hızına sahip; bu değer de genelde iş kullanımları için gayet yeterli, zira ekranda çok hareketli görüntülere bakmayan içerik üreticiler, ofis çalışanları, akademik çalışmalarda bulunanlar ve tasarımcıları hedefliyor monitör. Bu nedenle bu monitör için yüksek frekans taraması çok önemli değil. Bu arada monitörün sRGB renk gamutunun yüzde 99'unu, DCI-P3 renk uzayının da yüzde 85'ini kapsadığını söyleyelim. Son olarak ekranda uzun okumalar yapanlar için bir mavi ışık filtresi de elbette özellikler arasında yer alıyor.
Sonuç
Sonuç olarak ThinkVision P27h-20 oldukça faydalı bir monitör olmuş. Görüntü performansının yanı sıra özellikle bağlantı çeşitliliğiyle esnek kullanım imkanı sağlamasıyla beğendiğimiz monitör, tam olarak üretildiği segmentin ihtiyaçlarını karşılayacak tipte bir cihaz. Şu an piyasada 3400 TL civarında fiyatlarla bu monitörü bulabiliyorsunuz. Bu tip bir cihaza ihtiyacınız varsa, listeye eklemekte fayda var.
CHIP Online Notu: %90
+ Pratik kullanım
+ Zengin bağlantı seçenekleri
+ Sağlam tasarım
+ Görüntü performansı
+ Ergonomik özellikler
+ İnce ekran çerçevesi
+ Dahili hoparlör
- Plastik malzeme
- 1 HDMI portu
Lenovo ThinkVision P27h-20 Teknik Özellikleri
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 60Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel IPS
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 350 kandela
- Kontrast (Tipik) 1000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 1W (2 adet)
- Bağlantılar HDMI 1.4, DP 1.2, DP-out 1.2, USB Type-C, USB 3.1 (4 adet), 3.5 mm, Ethernet
- Boyutlar 576 x 613 x 208 mm
- Ağırlık 7.3 kg.
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