İnsanları Ay'a İşte Bu Araç Taşıyacak
NASA'nın, astronotları uydumuz Ay'a taşıma planının en önemli parçası olan araç, ilk kez göründü!
- Levent Öztürk
ABD'nin Ay'a gitme planlarında önemli bir rolü olan ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, astronotları 2024 yılında Ay yüzeyine taşımasını umduğu ay aracının tasarımını sergiledi. Firma, NASA'nın insanlı uzay keşfi çalışmaları ile örtüşen bir planı çizmiş durumda ve eğer başarılı olursa, ABD'yi orijinal olarak planlanandan dört yıl daha erken Ay'a götürebilecek. Planların hızlanması ise, aralarında Çin, İsrail ve Hindistan'ın da bulunduğu, Ay'da ayak izini bırakmayı planlayan diğer ülkelerin listesinin giderek büyümesi gibi gözüküyor.
Lockheed Martin yetkilileri, hızlandırılan zaman tablosunun masrafının ne olacağını tam olarak açıklamış olmasa da, hedef süreye ulaşabilmek için ek kaynaklara ihtiyaç duyacağını söyledi.
Lockheed Martin, Ay'a yeni bir insanlı görev için NASA ile beraber çalışan tek firma değil ve bu görev pek çok firmanın ortak çabaları ile gerçekleşecek. Ayrıca 2024 yılında tek bir görev de düzenlenmeyecek ve o yıl uzun bir çalışmanın başlangıcı olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın